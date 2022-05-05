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В Бурятии спасённый краснокнижный лебедь вернулся на волю

В Бурятии спасённый краснокнижный лебедь вернулся на волю
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Птицу выпустили на свободу в Тугнуйском заповеднике

5 мая в Тугнуйском заказнике в Бурятии специалисты Бурприроднадзора выпустили в естественную среду обитания редкую краснокнижную птицу - лебедя-кликуна. Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре прошлого года эту птицу нашёл мужчина в Прибайкальском районе. Птица сидела на дороге и не могла взлететь. Неравнодушный житель села Турка подобрал её и передал в Бурприроднадзор.
 
В свою очередь, ведомство решило отправить белоснежного пернатого в страусиную ферму на передержку, чтобы тот оклемался и спокойно переждал зиму. Лебедь-кликун хорошо отзимовал и наконец вернулся в природные условия.
 
На озеро Хатагор, которое находится как раз на территории Тугнуйского заказника, птицу выпустил инспектор БУ «Бурприроднадзор» Иван Баженов.

- За лебедем зимой хорошо ухаживали в Верхнем Саянтуе, на страусиной ферме. Было принято решение выпустить птицу именно здесь, так как тут подходящее место для данного вида, а также заказник хорошо охраняется. К тому же здесь часто видят таких лебедей, поэтому выпустили здесь, - уточнил Иван Баженов.

 
В течение нескольких дней государственные инспекторы будут наблюдать за состоянием птицы.

А за процессом выпуска лебедя следили студенты биологи Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.
 
- Все крупные птицы представляют собой определённую редкость. Лебедь-кликун занесён в Красную книгу ещё с её первого издания, ещё с 1988 года. И конечно в последующих, потому что это редкий вид. В целом, по Бурятии, если смотреть в настоящее время, лебеди повысили свою численность, они встречаются практически на каждом водоёме. Этот лебедь по каким-то причинам остался тут. Озеро покрывалось ледяной коркой. И в этих условиях трудно птицам, питания уже нет. И если бы человек вовремя не пришёл бы на помощь, конечно же, это привело бы к гибели птицы. Хочется надеяться, что птица найдёт себе свою пару, продолжит свой род, - рассказал орнитолог, профессор БГУ Эрдэни Елаев.

По его словам, выпущенному лебедю-кликуну около четырёх лет. Продолжительность жизни у этого вида примерно 10 лет.


 
- В Тугнуйском заказнике действует особый режим природоохраны - это более 36 тысяч га. Мы увидели, как лебедь-кликун и поплавал в воде, и улетел в степь. В целом видно, что птица сильная, несмотря на то, что не летала долго время зимой. В нашем заказнике лебедю-кликуну будет комфортно - рассказал руководитель БУ «Бурприрода» Алдар Цыбикмитов.

Тугнуйский заказник был открыт в 1977 году. Он появился для создания благоприятных условий для размножения и сохранения редких видов птиц — дроф и журавлей, а позже стал территорией для сохранения всего биологического разнообразия этого места.
 
Основные объектами охраны заказника являются: дрофа, журавли, водоплавающие птицы, сурок-тарбаган, черный аист, сапсан, степной орел, журавль-красавка, дрофа, кот манул, серый журавль, тушканчик-прыгун и корсак. 
птицы заказники

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