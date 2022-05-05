Лучший таксист Бурятии отправится в Чечню

Лучший таксист республики поборется в Чечне за новенький автомобиль
Лучший таксист Бурятии Евгений Яковлев поедет в Грозный. Он представит Бурятию в финале IV всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». Соревнования пройдут с 16 по 18 мая. Мероприятие посетит глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, а лучший таксист получит автомобиль, сообщили организаторы.
В финале примут участие 24 лучших водителя такси со всей страны – от Хабаровского до Краснодарского края. В середине мая они соберутся в Чеченской Республике на площадке автодрома «Крепость Грозная», чтобы выбрать лучшего представителя профессии.
Участникам предстоит ответить на вопросы по теории (законодательство о такси и правила безопасной перевозки пассажиров), выполнить задания по маневрированию автомобилем. В творческом задании каждый участник выйдет на сцену, чтобы представить зрителям родной регион.
Традиционно призёры федерального этапа конкурса «Лучший водитель такси в России» получат крупное денежное вознаграждение, а победитель отправится домой на личном автомобиле.
Участие в мероприятии подтвердили глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Петаев, представители Рязанской, Пензенской, Тульской, Новгородской, Воронежской областей. Присутствовать планируют гости из Чувашии, Коми, Ингушетии, а также Санкт-Петербурга и Москвы.
Всероссийский конкурс среди водителей такси проводится с 2018 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», лучшего таксиста Бурятии определили в середине апреля. На автодроме водители соревновались в скоростном маневрировании и устанавливали детское кресло на скорость. Также участники выполнили восемь упражнений: «Бокс», «Яма», «Повороты на 90 градусов задним ходом», «Параллельная парковка», «Стоп-линия», «Бордюр». Самым сложным этапом соревнований стал конкурс на «Плавность вождения», когда водители ехали со стаканом воды на крыше. Победителем соревнований стал Евгений Яковлев, второе место занял Дмитрий Ситников, третье место –Антон Насанов.
Лучший таксист Бурятии отправится в Чечню
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В очередном концерте приняли участие студенты, обучающиеся в музыкальных вузах страны
В рамках Гражданского форума отдельной площадкой станет «патриотическое воспитание»
Возраст участников – от 6 до 15 лет
Теперь участники шествия смогут смотреть парад Победы
«Сезон Dождей» заявлен в списках участников на первый день фестиваля
Теперь вскрывать квартиры можно в отсутствие собственников
Память об известном бурятском политике увековечили на доме, где он жил
Жителей столицы Бурятии призвали соблюдать масочный день во время празднования Дня Победы
Знаменитая телеведущая рассказала о своём отдыхе на Байкале и в Бурятии
Стала известна полная программа празднования 77-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне
Мёртвый бык приплыл из Монголии
Митинги пройдут во всех трёх районах города
Проверку провели росгвардейцы
Глава Бурятии ранее ходатайствовал о присвоении лейтенанту звания Героя России
Заболеваемость COVID-19 в республике вновь подросла