«Без лишнего пафоса»: В Улан-Удэ состоится Гражданский форум

В рамках Гражданского форума отдельной площадкой станет «патриотическое воспитание»



26 мая в Улан-Удэ состоится Гражданский форум (18+). Об этом сообщил председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров. По его словам, на форуме будут обсуждать социально-экономические вопросы, актуальные для нынешнего времени.



- Известные учёные, общественники, представители власти из Бурятии, федеральные представители будут участвовать в форуме. Люди, которые смотрят телевизор, испытывают сильное напряжение. Потому что появляется чувство неопределённости, что будет дальше? Что мы должны делать в той или иной ситуации? Мы должны помочь нашим гражданам, - рассказал Бальжиров.



В качестве примера он привёл недавний ажиотажный спрос на продукты, возникший из-за ситуации на Украине. Однако, на сегодня, по словам Баира Бальжирова, «мы не видим никакого дефицита в наших магазинах». «Но то что меняются цены, об этом только ленивый не говорит», - отметил он.



В рамках форума будут работать несколько площадок:



- Развитие локальной экономики конкретного поселения,

- Поддержка и управление вопросами развития малого и среднего бизнеса,

- Социальные вопросы,

- Тема патриотизма

- Тема патриотического воспитания.



В очном формате будут организованы залы с вместимостью максимум до 60 человек с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Также в каждом зале будет организована прямая трансляция в режиме видеосвязи.



- Формат будет такой рабочий. Без лишнего пафоса. С соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. У нас будут залы, где максимум могут присутствовать 50-60 человек. Но будет организован большой круг людей, которые могут к нам подключиться в режиме ВКС, - отметил Баир Бальжирова.



Результаты работы площадок и принятые рекомендации будут доведены до органов представительной и законодательной власти Бурятии.



