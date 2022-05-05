Возраст участников – от 6 до 15 лет
С 26 апреля по 21 мая в Бурятии проходит республиканский конкурс видеороликов по безопасности дорожного движения (0+). Конкурс приурочен к 90-летию создания службы пропаганды ГИБДД, сообщает минобрнауки Бурятии.
В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и воспитанники детсадов Бурятии.
Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 6-8 лет, 9-12 лет и 13-15 лет.
Участникам необходимо опубликовать видеоролик (продолжительностью не более трёх минут) на странице в соцсети «ВКонтакте» с хештэгом #жизньбезриска03, указав ФИО участника(ов), возраст, ФИО руководителя, а также предоставить на электронную почту организаторов avtogorod03@mail.ru.
Примерная тематическая направленность видеороликов:
«Юный пешеход»
«Ребёнок-пассажир»
«Носить светоотражающие элементы – это модно»
«Юный велосипедист»
«ЮИДовцы – помощники ГИБДД!»
«Знаю сам – научу другого».
Призёры и победители конкурса в каждой возрастной категории награждаются грамотами и памятными призами.
В Бурятии выберут лучшие видео по безопасности дорожного движения
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В очередном концерте приняли участие студенты, обучающиеся в музыкальных вузах страны
В рамках Гражданского форума отдельной площадкой станет «патриотическое воспитание»
Возраст участников – от 6 до 15 лет
Теперь участники шествия смогут смотреть парад Победы
«Сезон Dождей» заявлен в списках участников на первый день фестиваля
Теперь вскрывать квартиры можно в отсутствие собственников
Память об известном бурятском политике увековечили на доме, где он жил
Жителей столицы Бурятии призвали соблюдать масочный день во время празднования Дня Победы
Знаменитая телеведущая рассказала о своём отдыхе на Байкале и в Бурятии
Стала известна полная программа празднования 77-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне
Мёртвый бык приплыл из Монголии
Митинги пройдут во всех трёх районах города
Проверку провели росгвардейцы
Глава Бурятии ранее ходатайствовал о присвоении лейтенанту звания Героя России
Заболеваемость COVID-19 в республике вновь подросла