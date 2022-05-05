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В Бурятии выберут лучшие видео по безопасности дорожного движения

В Бурятии выберут лучшие видео по безопасности дорожного движения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Возраст участников – от 6 до 15 лет

С 26 апреля по 21 мая в Бурятии проходит республиканский конкурс видеороликов по безопасности дорожного движения (0+). Конкурс приурочен к 90-летию создания службы пропаганды ГИБДД, сообщает минобрнауки Бурятии.

В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и воспитанники детсадов Бурятии.

Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 6-8 лет, 9-12 лет и 13-15 лет.

Участникам необходимо опубликовать видеоролик (продолжительностью не более трёх минут) на странице в соцсети «ВКонтакте» с хештэгом #жизньбезриска03, указав ФИО участника(ов), возраст, ФИО руководителя, а также предоставить на электронную почту организаторов avtogorod03@mail.ru.

Примерная тематическая направленность видеороликов:

«Юный пешеход»
«Ребёнок-пассажир»
«Носить светоотражающие элементы – это модно»
«Юный велосипедист»
«ЮИДовцы – помощники ГИБДД!»
«Знаю сам – научу другого».

Призёры и победители конкурса в каждой возрастной категории награждаются грамотами и памятными призами.

ГИБДД конкурс

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