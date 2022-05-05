В Бурятии выберут лучшие видео по безопасности дорожного движения

Возраст участников – от 6 до 15 лет



С 26 апреля по 21 мая в Бурятии проходит республиканский конкурс видеороликов по безопасности дорожного движения (0+). Конкурс приурочен к 90-летию создания службы пропаганды ГИБДД, сообщает минобрнауки Бурятии.



В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и воспитанники детсадов Бурятии.



Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 6-8 лет, 9-12 лет и 13-15 лет.



Участникам необходимо опубликовать видеоролик (продолжительностью не более трёх минут) на странице в соцсети «ВКонтакте» с хештэгом #жизньбезриска03, указав ФИО участника(ов), возраст, ФИО руководителя, а также предоставить на электронную почту организаторов avtogorod03@mail.ru.



Примерная тематическая направленность видеороликов:



«Юный пешеход»

«Ребёнок-пассажир»

«Носить светоотражающие элементы – это модно»

«Юный велосипедист»

«ЮИДовцы – помощники ГИБДД!»

«Знаю сам – научу другого».



Призёры и победители конкурса в каждой возрастной категории награждаются грамотами и памятными призами.



