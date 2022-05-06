Порывы ветра в Бурятии достигнут 14 м/с

В регионе сохранится облачная погода



По данным Бурятского гидрометцентра, 6 мая по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +15,+20, местами +6,+11.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный до 13 м/с. Температура днём +15,+17.



