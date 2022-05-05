В Улан-Удэ выступят авторы «Джазового альбома года»

В офф-программе «Голоса кочевников» примет участие трио LRK



Офф-программа музыкального фестиваля «Голос кочевников» в Бурятии стартует в начале июня. На первом концерте выступит джаз-трио LRK. Концерт пройдёт 7 июня в зале колледжа искусств имени Чайковского.



- LRK Trio — вовсе не обычное джазовое трио. Оставаясь на твёрдом основании джазового искусства, пианист Евгений Лебедев, басист Антон Ревнюк и барабанщик Игнат Кравцов органично сочетают в своей игре элементы множества других видов музыки: и академической, и современной. В 2017–2020 годах трио вошло в обойму самых экспортируемых российских джазовых ансамблей. В 2017 году их альбом был назван Российским союзом музыкальных критиков «Джазовым альбомом года» и был представлен в списке рекомендованных записей содружества европейских джазовых журналов, - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



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