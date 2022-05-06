В Бурятии проведут очередной этап кубка по ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования состоятся в Тарбагатайском районе



В Бурятии 7 мая пройдёт открытое первенство Тарбагатайского района по спортивному ориентированию. Соревнования станут третьим этапом кубка республики.



Первенство состоится в окрестностях села Тарбагатай. Начало соревнований в 13:00, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



Участие в турнире примут следующие группы:

Ж12 - девочки 2010 г. р и младше;

Ж14 - девочки 2008-2009 гг.р.;

Ж16 - девушки 2006-2007 гг.р.

Ж18 - девушки 2004-2005 гг.р.;

Ж21 - женщины 2003 г.р. и старше;

Ж40 - женщины 40-49 лет;

Ж50 - женщины 50-59 лет;

Ж60 - женщины 60 лет и старше;

М12 - мальчики 2010 г.р и младше;

М14 - мальчики 2008-2009 гг.р.;

М16 - юноши 2006-2007 гг.р.;

М18 - юноши 2004-2005 гг.р.;

М21 - мужчины 2003 г.р. и старше;

М40 - мужчины 40-49 лет;

М50 - мужчины 50-59 лет;

М60 - мужчины 60 лет и старше;

Новички - любой возраст.



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