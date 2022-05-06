Соревнования состоятся в Тарбагатайском районе
В Бурятии 7 мая пройдёт открытое первенство Тарбагатайского района по спортивному ориентированию. Соревнования станут третьим этапом кубка республики.
Первенство состоится в окрестностях села Тарбагатай. Начало соревнований в 13:00, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
Участие в турнире примут следующие группы:
Ж12 - девочки 2010 г. р и младше;
Ж14 - девочки 2008-2009 гг.р.;
Ж16 - девушки 2006-2007 гг.р.
Ж18 - девушки 2004-2005 гг.р.;
Ж21 - женщины 2003 г.р. и старше;
Ж40 - женщины 40-49 лет;
Ж50 - женщины 50-59 лет;
Ж60 - женщины 60 лет и старше;
М12 - мальчики 2010 г.р и младше;
М14 - мальчики 2008-2009 гг.р.;
М16 - юноши 2006-2007 гг.р.;
М18 - юноши 2004-2005 гг.р.;
М21 - мужчины 2003 г.р. и старше;
М40 - мужчины 40-49 лет;
М50 - мужчины 50-59 лет;
М60 - мужчины 60 лет и старше;
Новички - любой возраст.
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В Бурятии проведут очередной этап кубка по ориентированию
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