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В Улан-Удэ для участников «Бессмертного полка» установят большой экран

В Улан-Удэ для участников «Бессмертного полка» установят большой экран
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Теперь участники шествия смогут смотреть парад Победы

Как сообщал «Байкал-Daily», по Улан-Удэ после двухлетнего перерыва пройдёт «Бессмертный полк». Маршрут полка планируется по улицам: Сухэ-Батора - площадь Советов - Ербанова - Коммунистическая - Балтахинова - Кирова. Завершится шествие «Бессмертного полка» на площади Революции. Там для участников состоится концерт и показательные выступления спортсменов гиревиков.

Шествие участников всероссийской акции начнётся в 11:15.

Утром 9 мая установят большой экран для участников «Бессмертного полка», чтобы они могли посмотреть парад Победы на площади Советов, пока готовятся к шествию. Экран будет установлен с обратной стороны Театральной площади.

- Все, кто будет вставать в полк, смогут увидеть всё, что происходит на площади Советов, - рассказала начальник отдела поддержки молодёжных инициатив минспорта Бурятии Мария Иванова.

Также для «Бессмертного полка» было набрано более 400 волонтёров. С завтрашнего дня начнётся их обучение.

- Более 400 волонтёров – это конкретно те, кто будет сопровождать шествие по всему маршруту полка в Улан-Удэ, - добавила Иванова.

Ко всему прочему, организаторы ищут музыкантов, играющих на народных инструментах. Музыканты будут играть военные песни на протяжении всего маршрута.

- Мы всё время приглашаем баянистов, аккордеонистов и гармонистов. Например, когда на гармошке играют – это же совсем другой фон. Не хочется идти скорбной колонной. Тут как бы, 9 мая – День Победы. Со слезами на глазах, - рассказал координатор «Бессмертного полка» Владимир Арефьев.

С начала мая традиционно пройдут всероссийские акции «Окна Победы», «Георгиевская ленточка». Во всех домах культуры запланированы праздничные концертные программы и тематические мероприятия. Учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования проведут локальные праздники, уроки мужества. В течение мая пройдёт всероссийская акция «Сад памяти» - студенты и школьники примут участие в посадке деревьев и кустарников.

На сегодня в Улан-Удэ проживают 36 участников Великой Отечественной войны, 1519 тружеников тыла, семь бывших узников фашистских концлагерей, четыре жителя блокадного Ленинграда и 109 вдов участников Великой Отечественной войны.


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Бессмертный полк День Победы

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