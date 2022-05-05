 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 мая

04 мая

Популярное

Группа из Бурятии выступит на фестивале Stereoleto

Группа из Бурятии выступит на фестивале Stereoleto
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Сезон Dождей» заявлен в списках участников на первый день фестиваля

Музыкальная группа из Бурятии «Сезон Dождей» выступит на фестивале Stereoleto, который стартует 12 июня в Санкт-Петербурге (0+).

Организаторы в анонсе представили «Сезон Dождей» как группу, которая играет бодрый и романтичный инди-рок — для танцев и мыслей, для рассветов и закатов, для одиноких и счастливых.

- «Сезон Dождей» смело идёт вперёд, играя концерты в небольших клубах и участвуя в крупных open-air фестивалях. Их многогранность подтверждает и то, что коллектив принимал участие в филармоническом фестивале «Инди-классика», где сделал совместный проект с симфоническим оркестром, - анонсируют организаторы.

Фестиваль состоится 12 и 13 июня в Санкт-Петербурге. Здесь выступят как самые заметные звёзды отечественной сцены, так и талантливые новички: Леонид Агутин, бит-квартет «Секрет», Manizha, Shortparis, IOWA, Найк Борзов, SQWOZ BAB и многие другие.

фестиваль музыканты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ для участников «Бессмертного полка» установят большой экран
В Улан-Удэ для участников «Бессмертного полка» установят большой экран
Общество, 05.05.2022
Теперь участники шествия смогут смотреть парад Победы
Группа из Бурятии выступит на фестивале Stereoleto
Группа из Бурятии выступит на фестивале Stereoleto
Общество, 05.05.2022
«Сезон Dождей» заявлен в списках участников на первый день фестиваля
В Бурятии полицейские получили право вскрывать квартиры
В Бурятии полицейские получили право вскрывать квартиры
Общество, 05.05.2022
Теперь вскрывать квартиры можно в отсутствие собственников
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску политику Александру Лубсанову
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску политику Александру Лубсанову
Общество, 05.05.2022
Память об известном бурятском политике увековечили на доме, где он жил
Улан-удэнцев просят носить маски 9 мая
Улан-удэнцев просят носить маски 9 мая
Общество, 05.05.2022
Жителей столицы Бурятии призвали соблюдать масочный день во время празднования Дня Победы
Екатерину Андрееву впечатлила деревня семейских в Бурятии
Екатерину Андрееву впечатлила деревня семейских в Бурятии
Общество, 05.05.2022
Знаменитая телеведущая рассказала о своём отдыхе на Байкале и в Бурятии 
В Улан-Удэ ярко отпразднуют День Победы
В Улан-Удэ ярко отпразднуют День Победы
Общество, 05.05.2022
Стала известна полная программа празднования 77-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне
В Бурятии пограничники выловили труп быка
В Бурятии пограничники выловили труп быка
Общество, 05.05.2022
Мёртвый бык приплыл из Монголии
Перед Днём Победы в Улан-Удэ пройдут митинги
Перед Днём Победы в Улан-Удэ пройдут митинги
Общество, 05.05.2022
Митинги пройдут во всех трёх районах города
Балдану Цыдыпову, спасшему более 150 сослуживцев, вручили орден Мужества
Балдану Цыдыпову, спасшему более 150 сослуживцев, вручили орден Мужества
Общество, 05.05.2022
Глава Бурятии ранее ходатайствовал о присвоении лейтенанту звания Героя России
В Бурятии продолжаются «ковидные качели»
В Бурятии продолжаются «ковидные качели»
Общество, 05.05.2022
Заболеваемость COVID-19 в республике вновь подросла
Инвалиды Улан-Удэ пожаловались на городские пандусы
Инвалиды Улан-Удэ пожаловались на городские пандусы
Общество, 05.05.2022
Зампрокурора республики встретилась с жителями специализированного жилого дома инвалидов-колясочников
Долгострои Улан-Удэ проверила прокуратура
Долгострои Улан-Удэ проверила прокуратура
Общество, 05.05.2022
Состоялось выездное совещание 
Улан-удэнке недоплатили 56 тысяч социальных выплат
Улан-удэнке недоплатили 56 тысяч социальных выплат
Общество, 05.05.2022
Соцзащита неверно рассчитала среднедушевой доход семьи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^