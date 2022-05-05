«Сезон Dождей» заявлен в списках участников на первый день фестиваля
Музыкальная группа из Бурятии «Сезон Dождей» выступит на фестивале Stereoleto, который стартует 12 июня в Санкт-Петербурге (0+).
Организаторы в анонсе представили «Сезон Dождей» как группу, которая играет бодрый и романтичный инди-рок — для танцев и мыслей, для рассветов и закатов, для одиноких и счастливых.
- «Сезон Dождей» смело идёт вперёд, играя концерты в небольших клубах и участвуя в крупных open-air фестивалях. Их многогранность подтверждает и то, что коллектив принимал участие в филармоническом фестивале «Инди-классика», где сделал совместный проект с симфоническим оркестром, - анонсируют организаторы.
Фестиваль состоится 12 и 13 июня в Санкт-Петербурге. Здесь выступят как самые заметные звёзды отечественной сцены, так и талантливые новички: Леонид Агутин, бит-квартет «Секрет», Manizha, Shortparis, IOWA, Найк Борзов, SQWOZ BAB и многие другие.
Группа из Бурятии выступит на фестивале Stereoleto
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