В Улан-Удэ открыли мемориальную доску политику Александру Лубсанову

5 мая в Улан-Удэ состоялось открытие мемориальной доски известному бурятскому политику, бывшему председателю Hapoднoгo Xypaлa Александру Лубсанову. Памятный знак установлен на фасаде дома по улице Комсомольская, 16, где жил Александр Гомбоевич.
- В мероприятии приняли участие представители мэрии, организации ветеранов комсомола Бурятии, других общественных организаций, коллеги, друзья, родные, ансамбль «Старики-разбойники», у истоков которого стоял Александр Лубсанов, - сообщили в администрации города.
Александр Лубсанов родился 3 апреля 1942 года в Улан-Удэ. После окончания средней школы поступил в Улан-Удэнский железнодорожный техникум. Трудовой путь начал в 1960 году осмотрщиком в Улан-Удэнском отделении ВСЖД. С 1961 года работал слесарем, мастером, старшим мастером на Улан-Удэнском ЛВРЗ.
В мае 1990 года началась политическая деятельность Александра Гомбоевича. Он был избран председателем исполкома Железнодорожного районного совета народных депутатов Улан-Удэ, затем главой районной администрации.
В 1994 года назначен на пост главы администрации Улан-Удэ.
В 1996 году президент Бурятии Леонид Потапов назначил Лубсанова на пост первого заместителя управляющего делами. С 1997 года он трудился управляющим делами аппарата президента и правительства Бурятии.
В 1998 году Александр Лубсанов победил на выборах Народного Хурала второго созыва, был избран председателем комитета Хурала по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.
В июне 2002 года второй раз выиграл выборы в республиканский парламент. На этот раз был избран председателем Народного Хурала. Проработал на этом посту до декабря 2007 года.
В мае 2008 года назначен председателем совета национальностей при президенте Бурятии.
Ушёл из жизни на 77-м году после продолжительной болезни 20 апреля 2018 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2021 года в Улан-Удэ также открыли мемориальную доску в память о первом президенте Бурятии Леониде Потапове.