Бурятия в очередной раз примет фестиваль «Путь кочевника»
С 5 по 10 июля в Бурятии пройдёт IV международный фестиваль театров кукол «Путь кочевника». Мероприятие традиционно проходит один раз в пять лет. В этом году оно приурочено к 55-летнему юбилею театра кукол «Ульгэр».
В рамках фестиваля жители и гости Бурятии смогут посмотреть спектакли ведущих театров России, удостоенных высшей национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Открывает фестиваль московский театр «Кукольный формат» спектаклем «Птифуры. Бабушки» (12+). Авторский театр Анны Викторовой приезжает к нам в рамках федеральной программы «Большие гастроли».
Театральная компания Натальи Суконкиной (г. Москва) представит спектакль «Тишина» (12+). Закрывает фестиваль лаборатория Яны Туминой (г. Санкт-Петербург) спектаклем «Джинжик» (12+). Спектакль является лауреатом Российской национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин».
Театр «Ульгэр» покажет спектакль «… и звали его Домино» (12+) режиссёров Яны Туминой и Александра Балсанова. Спектакль удостоен четырёх номинаций и двух спецпризов фестиваля «Арлекин», сообщает пресс-служба театра.
Летом в Улан-Удэ проведут фестиваль театров кукол
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Основные мероприятия проведут в Иркутске
В офф-программе «Голоса кочевников» примет участие трио LRK
Церемония открытия состоится 6 мая
Работы по восстановлению военного автомобиля планируют закончить до Дня Победы 2023 года
Соревнования в Агинском округе собрали почти 200 участников
В мини-музее регулярно проводятся экскурсии для дошколят
В прежние годы отопительный сезон завершался чуть раньше
Уроженка Украины приехала в Иркутскую область в конце 30-х годов прошлого века
Первый шаг к решению проблем – передача сетей электроснабжения ПАО «Россети Сибирь»
Классы планируется комплектовать по заявкам родителей
В рамках мероприятия были проведены экологическая акция, круглый стол и молебен
Отключать отопление начнут с жилых домов
Подписано соглашение о сотрудничестве между министерством туризма РБ и Монгольской туристической ассоциацией
Иконостас в честь воинской славы Отечественной войны 1812 года располагался в главном приделе Воскресенской церкви
Именинница родилась в Иркутской области