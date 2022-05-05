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Летом в Улан-Удэ проведут фестиваль театров кукол

Летом в Улан-Удэ проведут фестиваль театров кукол
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия в очередной раз примет фестиваль «Путь кочевника»

С 5 по 10 июля в Бурятии пройдёт IV международный фестиваль театров кукол «Путь кочевника». Мероприятие традиционно проходит один раз в пять лет. В этом году оно приурочено к 55-летнему юбилею театра кукол «Ульгэр».

В рамках фестиваля жители и гости Бурятии смогут посмотреть спектакли ведущих театров России, удостоенных высшей национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Открывает фестиваль московский театр «Кукольный формат» спектаклем «Птифуры. Бабушки» (12+). Авторский театр Анны Викторовой приезжает к нам в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

Театральная компания Натальи Суконкиной (г. Москва) представит спектакль «Тишина» (12+). Закрывает фестиваль лаборатория Яны Туминой (г. Санкт-Петербург) спектаклем «Джинжик» (12+). Спектакль является лауреатом Российской национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин».

Театр «Ульгэр» покажет спектакль «… и звали его Домино» (12+) режиссёров Яны Туминой и Александра Балсанова. Спектакль удостоен четырёх номинаций и двух спецпризов фестиваля «Арлекин», сообщает пресс-служба театра.
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