Екатерину Андрееву впечатлила деревня семейских в Бурятии

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева посетила галерею «Драгоценности Байкала» в этнопарке «Моя Россия» в Сочи. Фотографию с телеведущей опубликовали в аккаунте baikaljewerly в социальной сети Instagram* (деятельность Meta** (соцсети Facebook* и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
Как сообщал «Байкал-Daily», Екатерина Андреева отдыхала на Байкале в конце марта. Здесь она вдоволь налюбовалась байкальским льдом, покаталась на судне на воздушной подушке и даже ночевала в палатке, которую разбили прямо на льду озера.
Позже она дополнила публикации про отдых на Байкале. Оказалось, что она Андреева отправилась в Бурятию. Здесь она побывала в Тарбагатайском районе, где познакомилась с бытом старообрядцев. Знаменитая телеведущая облачилась в традиционный наряд, а также для фотосессии примерила вёдра с коромыслом.
- В деревне староверов время течёт по-особому. Оно идёт вперёд, конечно, но на завалинке сядешь семечки полузгать и вдруг провалишься в портал прошлого - лет на 120 назад. И заалеют щёки, и песня польётся рекой, и глаза заблестят. И Россия-Матушка с Байкалом-Батюшкой в плясовую пойдут. А мы будем подпевать «От Волги до Енисеяяяяя!». Люблю! – написала Екатерина Андреева.
После этого, судя по всему, она отправилась отдыхать в Сочи. Здесь она искупалась в море, покаталась на горных склонах.
- Солнце пробивает себе дорогу. Лето где-то рядом. А в горах снег. И контрасты тепла и холода будоражат восприятие мира. Контрасты они вообще всегда на грани, а балансировать на грани - это тренировка и сосудов, и мышц стабилизаторов, - написала телеведущая на своей странице в соцсети.
Во время своего отдыха она посетила павильон Бурятии на Розе Хутор.
* Соцсеть, признанная в России экстремистской.