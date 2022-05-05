В Бурятии пограничники выловили труп быка





29 апреля в Кяхтинском районе Бурятии на реке Киранка обнаружили труп быка. Из реки его выловили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.Мёртвый бык, как выяснилось, приплыл из Монголии.Ветеринары взяли патологический материал для исследования на сибирскую язву. Опасной болезни не обнаружено.- 30 апреля было проведено мероприятие по уничтожению биологических отходов. Труп быка уничтожен путём сжигания в инсинераторной установке (установка для утилизации различных типов отходов – ред.), - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.