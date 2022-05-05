Спортсмены Бурятии стали призёрами забайкальского турнира по hээр шаалга

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Соревнования в Агинском округе собрали почти 200 участников



В забайкальском селе Таптанай прошёл V юбилейный открытый турнир Агинского Бурятского округа по традиционным состязаниям «hээр шаалга» памяти первого бурятского писателя-романиста Жамсо Тумунова. В соревнованиях участвовало 40 команд – 195 любителей национального бурятского вида спорта из Забайкальского края, Бурятии и Иркутской области.



По итогам состязаний призёрами и победителями в командном первенстве стали:

1 место - СП Догой «Домог 1»,74 hээр

2 место - сборная команда «Бурятия», 72 hээр

3 место - СП Цаган-Челутай «Бульдируута», 69 hээр



В абсолютном первенстве

1 место - Цынгуев Эрдэм (СП «Догой»)

2 место - Будуев Болот (СП «Ага-Хангил»)

3 место - Бадмаев Амарсана (Сборная Бурятии)



В личном первенстве призовые места заняли:



Возрастная категория до 19 лет

1 место – Эрдэм Ц. (СП «Догой»)

2 место – Амарсана Б. (Сборная Бурятии)

3 место – Александр Д. (СП «Узон»)



Возрастная категория от 20 до 29 лет

1 место - Цыренов Алексей (СП «Чиндалей»)

2 место - Арбалжинов Батор (СП «Таптанай»)

3 место - Дашидоржиев Баир (СП «Цаган-Оль»)



Возрастная категория от 30 до 39 лет

1 место - Будуев Болот (СП «Ага-Хангил»)

2 место - Юндунов Шагдар (СП «Цаган-Челутай»)

3 место - Рыгзынов Элбэк (СП «Догой»)



Возрастная категория от 40 до 49 лет

1 место - Пурбуев Батор (СП «Цокто-Хангил»)

2 место - Михайлов Виктор (СП «Ага-Хангил»)

3 место - Дампилон Цырен (СП «Таптанай»)



Возрастная категория от 50 до 59 лет

1 место - Базаров Бато (СП «Цаган-Челутай»)

2 место - Цыриторов Баясхалан (СП «Узон»)

3 место - Базаров Александр (Закаменский район Бурятии «Хадын Бургэд»)



Возрастная категория старше 60 лет

1 место - Дулмажапов Баир (СП «Чиндалей»)

2 место - Лубсанов Рыгзын (СП «Ортуй»)

3 место - Юндунов Баяр (СП«Ортуй»)



Самыми юными участниками признаны Чингис Д. (СП «Чиндалей»), Эрдэм Н. (СП «Таптанай»), Доржи Г. (СП «Цокто-Хангил»), Дамдин Д. (СП «Чиндалей»). Самым возрастным участником стал Юндунов Баяр (СП «Ортуй»).



Призёры соревнований были поощрены медалями, кубками, дипломами, денежными сертификатами, денежными призами и подарками, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

