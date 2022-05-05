Спортсмены Бурятии стали призёрами забайкальского турнира по hээр шаалга

Соревнования в Агинском округе собрали почти 200 участников
В забайкальском селе Таптанай прошёл V юбилейный открытый турнир Агинского Бурятского округа по традиционным состязаниям «hээр шаалга» памяти первого бурятского писателя-романиста Жамсо Тумунова. В соревнованиях участвовало 40 команд – 195 любителей национального бурятского вида спорта из Забайкальского края, Бурятии и Иркутской области.
По итогам состязаний призёрами и победителями в командном первенстве стали:
1 место - СП Догой «Домог 1»,74 hээр
2 место - сборная команда «Бурятия», 72 hээр
3 место - СП Цаган-Челутай «Бульдируута», 69 hээр
В абсолютном первенстве
1 место - Цынгуев Эрдэм (СП «Догой»)
2 место - Будуев Болот (СП «Ага-Хангил»)
3 место - Бадмаев Амарсана (Сборная Бурятии)
В личном первенстве призовые места заняли:
Возрастная категория до 19 лет
1 место – Эрдэм Ц. (СП «Догой»)
2 место – Амарсана Б. (Сборная Бурятии)
3 место – Александр Д. (СП «Узон»)
Возрастная категория от 20 до 29 лет
1 место - Цыренов Алексей (СП «Чиндалей»)
2 место - Арбалжинов Батор (СП «Таптанай»)
3 место - Дашидоржиев Баир (СП «Цаган-Оль»)
Возрастная категория от 30 до 39 лет
1 место - Будуев Болот (СП «Ага-Хангил»)
2 место - Юндунов Шагдар (СП «Цаган-Челутай»)
3 место - Рыгзынов Элбэк (СП «Догой»)
Возрастная категория от 40 до 49 лет
1 место - Пурбуев Батор (СП «Цокто-Хангил»)
2 место - Михайлов Виктор (СП «Ага-Хангил»)
3 место - Дампилон Цырен (СП «Таптанай»)
Возрастная категория от 50 до 59 лет
1 место - Базаров Бато (СП «Цаган-Челутай»)
2 место - Цыриторов Баясхалан (СП «Узон»)
3 место - Базаров Александр (Закаменский район Бурятии «Хадын Бургэд»)
Возрастная категория старше 60 лет
1 место - Дулмажапов Баир (СП «Чиндалей»)
2 место - Лубсанов Рыгзын (СП «Ортуй»)
3 место - Юндунов Баяр (СП«Ортуй»)
Самыми юными участниками признаны Чингис Д. (СП «Чиндалей»), Эрдэм Н. (СП «Таптанай»), Доржи Г. (СП «Цокто-Хангил»), Дамдин Д. (СП «Чиндалей»). Самым возрастным участником стал Юндунов Баяр (СП «Ортуй»).
Призёры соревнований были поощрены медалями, кубками, дипломами, денежными сертификатами, денежными призами и подарками, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Спортсмены Бурятии стали призёрами забайкальского турнира по hээр шаалга
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