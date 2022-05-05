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В этнографическом музее пройдут выставки музеев Бурятии

В этнографическом музее пройдут выставки музеев Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителям и гостям Улан-Удэ представят программу «Культурный код»

В Улан-Удэ этнографический музей народов Забайкалья присоединится к традиционной музейной акции «Ночь музеев». Программа «Культурный код» состоится 14 мая с 13:00 до 16:00. Факультеты Восточно-Сибирского государственного института культуры подготовили для посетителей обширную программу, в которой предусмотрены концерт, экскурсии, мастер-классы, выставки декоративно-прикладных искусств и народных промыслов, игровые развлечения, интерактивные площадки.

Изюминкой музейного праздника станут выставки музеев города и республики:
- выставка музея истории органов внутренних дел Бурятии «Третий фронт. Вклад Советской милиции в Великую Победу» в выставочном центре «Юрта»;
- выставка музея истории органов внутренних дел Бурятии «История становления и развития Управления МВД России по г. Улан-Удэ» в доме Танских;
- выставка «Дом ремёсел» Тарбагатайского музея «Семейская старина» в старообрядческом комплексе;
- выставка музея истории города Улан-Удэ в выставочном центре «Юрта»;
- выставка музея истории пожарной охраны и гражданской обороны Бурятии главного управления МЧС России по РБ в выставочном центре «Юрта».

Материалы выставки музея истории органов внутренних дел Бурятии «Третий фронт. Вклад Советской милиции в Великую Победу» расскажут об огромном вкладе сотрудников бурятской милиции в Великую Победу над фашистской Германией. Будут представлены личные вещи участников Великой Отечественной войны – ветеранов органов внутренних дел, в том числе личные вещи знаменитого снайпера Арсения Етобаева.

Выставка «История становления и развития управления МВД России по г. Улан-Удэ» представит историю становления первых органов полиции в городе Верхнеудинск с XVII века до 1917 года, советской милиции с 1917 по 1956 годы, историю органов милиции Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов г. Улан-Удэ с 1956 по 2009 годы, управления МВД России по городу Улан-Удэ с 2009 по 2019 годы. Будут представлены мундиры первых начальников районных отделов внутренних дел и их личные вещи.

Выставка музея «Семейская старина» Тарбагатайского района представит «Дом ремёсел» – проект мобильной студии декоративно-прикладного искусства, которая на протяжении двух лет работает при районном доме культуры. Основная цель студии – сохранение традиционных ремёсел семейских. На выставке будут представлены изделия ручной работы мастериц и учеников «Дома Ремёсел»: тканые пояса, расписные сундучки, окошки, домики, вязаные круги, куклы мотанки, лоскутные одеяла, сувениры из фетра и многое другое.

- Мероприятия праздника имеют профориентационную составляющую, поэтому особое приглашение – учащимся школ, техникумов и колледжей. Возможно, это поможет определить выбор будущей профессии в области культуры и искусства, - сообщает пресс-служба этнографического музея.

Возрастное ограничение 6+
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