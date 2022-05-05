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В Кяхте восстановят хрустальный иконостас

В Кяхте восстановят хрустальный иконостас
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Иконостас в честь воинской славы Отечественной войны 1812 года располагался в главном приделе Воскресенской церкви

В Бурятии начата реализация проекта «Хрустальный иконостас – историческая гордость золотого века г. Кяхты». В ходе проекта планируется воссоздать главный иконостас Воскресенского храма в Кяхте. Проект удастся реализовать благодаря грантовым средствам.

Воскресенская церковь является выдающимся образцом архитектуры русского классицизма. Храм был возведён в 1838 году на самой границе по решению собрания кяхтинских купцов, чтобы «великолепие его могли видеть наши соседи китайцы». Также церковь стала благодарственным храмом за победу в Отечественной войне 1812 года, что отражалось в воинской атрибутике центрального иконостаса главного придела.

В 2010-2011 годах к 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав России были проведены масштабные работы по многолетней реставрации Воскресенской церкви. Сейчас предстоит вернуть великолепие внутреннего убранства – её иконостасы.

- В своё время проект хрустального иконостаса главной церкви храма Воскресения Христова был разработан известным архитектором Иркутской губернии Александром Разгильдеевым. Об устройстве и богатстве роскошного двухъярусного иконостаса сегодня можно судить по сохранившимся в фондах Кяхтинского краеведческого музея фотографиям Н.А. Чарушина и отзывам современников. Основой композиции являлся мотив ордерной аркады со сдвоенными колоннами из шлифованного хрусталя: 20 больших колонн первого яруса и 6 малых второго яруса иконостаса. Между хрустальными колоннами в арочных нишах располагались иконы. Ажурные Царские врата были выполнены из серебра. Богатая резьба, оттенённая мерцанием позолоты, игра света хрустальных колонн – всё это имело огромное значение в создании великолепного убранства храма. Хочется также подчеркнуть, что иконостас кроме замечательных икон К. Рейхеля, хрустальных колонн, серебряных Царских врат, позолоты отделки, имеет элементы атрибутики и воинской славы России. Наглядно на антаблементе карнизов видны оружие, пушки, ордена и знамёна победы в войне над Наполеоном, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии. 
Бурятия Кяхта церковь епархия иконостас православие

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