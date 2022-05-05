Перед Днём Победы в Улан-Удэ пройдут митинги

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Завтра, 6 мая, во всех районах Улан-Удэ пройдут торжественные митинги, посвящённые 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.В Железнодорожном районе митинг пройдёт на площади Комсомольской. Он начнётся в 11:00 у памятника воинам Бурятии, павшим в годы Великой Отечественной войны.В Советском районе в 13:00 на обелиске по улице Воронежская состоится митинг памяти павшим воинам-стеклозаводчанам «Во имя великих Героев!».В Октябрьском районе торжественный митинг, возложение цветов и гирлянд состоится в 13:00 у Мемориала на братской могиле Героев Советского Союза и воинов, умерших в госпиталях Улан-Удэ от ранений на фронтах Великой Отечественной войны.Также митинги, возложение венков и концерты пройдут во всех микрорайонах города.