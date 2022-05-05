Бурятия примет фестиваль «Джаз на Байкале»

Основные мероприятия проведут в Иркутске



XVII международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» пройдёт в Иркутской области и Бурятии с 4 по 7 июня. В программе фестиваля предусмотрены мероприятия различного формата: открытые городские, конкурсные и обучающие, а также собственно концертные.



В день открытия в Иркутске пройдут джазовый парад, концерт на площади у памятника Александру III, а также традиционный концерт «У добра нет границ» на сцене Иркутской областной филармонии. Также в рамках фестиваля состоится проводимый на регулярной основе музыкальный конкурс, серия мастер-классов, джем-сейшн, встреча с прессой. Завершится иркутский этап фестиваля гала-концертом в Иркутском музыкальном театре. Кроме того, фестивальные мероприятия пройдут в Бурятии и одном из городов Иркутской области.



Приём заявок на открытый фестиваль-конкурс продлится до 15 мая. Алгоритм подачи заявки, а также положение о конкурсе и другие детали можно найти на сайте фестиваля, сообщает оргкомитет «Джаза на Байкале».



Возрастное ограничение 6+

