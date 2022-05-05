Отключать отопление начнут с жилых домов
Поэтапное отключение теплоснабжения в Иркутске планируется с 12 мая. Как рассказал председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Роман Орноев, решение об отключении отопления связано с установлением устойчивой температуры воздуха.
- Согласно постановлению правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах», отопительный период завершается, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней держится выше +8 градусов. В минувшие выходные в Иркутске стояла тёплая погода, поэтому отопительный сезон планируем завершить раньше, – подчеркнул Роман Орноев.
С 12 мая теплосетевые, теплоснабжающие и управляющие организации начнут перевод тепловых сетей и пунктов в летний режим работы. Отключать отопление начнут с жилых домов. В последнюю очередь будут отключены социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники.
После этого будут проведены гидравлические испытания системы отопления в городе, которые продлятся не менее двух недель. Испытания пройдут поэтапно, согласно графику, который составляют ресурсоснабжающие организации, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск завершит отопительный сезон 12 мая
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