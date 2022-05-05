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В Забайкалье откроют мемориал памяти погибших военнослужащих

В Забайкалье откроют мемориал памяти погибших военнослужащих
Общество,  Фото:pixabay.com
Церемония открытия состоится 6 мая

На территории окружного учебного центра Восточного военного округа в Забайкальском крае будет открыт мемориал в память о военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Мемориал под названием «Они отдали жизни за Россию, в гранит и бронзу превратив свои сердца» появится на территории гвардейского окружного учебного центра (ОУЦ) подготовки младших специалистов мотострелковых и танковых войск ВВО.

Открытие памятника военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга, состоится 6 мая в преддверии Дня Победы. В основе композиции памятника –советский основной боевой танк первого поколения Т-62, применявшийся в разное время в вооружённых конфликтах. На мемориальных плитах высечены воинские звания, фамилии, имена и отчества военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга за пределами Отечества.

В торжественном мероприятии примут участие военнослужащие учебного соединения ВВО, роты почётного караула, военного оркестра, представители органов власти, ветеранских и общественных организаций, юнармейцы. Почётными гостями мероприятия станут девять Героев России – участников проекта «Вахта Героев Отечества», накануне прибывших в Забайкалье.

- Стоит отметить, что инициатива возведения мемориала принадлежит командиру соединения генерал-майору Рустаму Юсупову и командиру учебного центра по подготовке младших специалистов танковых войск (из состава ОУЦ) Герою России полковнику Алексею Волоскову, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Забайкальский край мемориал военнослужащие ВВО памятник

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