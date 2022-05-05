В Бурятии котельную проверили на антитеррористическую защищённость

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Проверку провели росгвардейцы



В посёлке Заиграево в Бурятии сотрудники подразделения государственного контроля управления Росгвардии обследовали котельную муниципального унитарного многоотраслевого предприятия ЖКХ.



- Росгвардейцы проверили соблюдение требований обеспечения безопасности, антитеррористическую защищенность объекта, надёжность инженерно-технических средств охраны предприятия, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушений требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса.



С начала года по результатам проверки четырёх объектов зафиксировано более 40 нарушений обязательных требований.



В этом году в республике запланировано проведение плановых проверок в отношении восьми объектов топливно-энергетического комплекса.

