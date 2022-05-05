Проверку провели росгвардейцы
В посёлке Заиграево в Бурятии сотрудники подразделения государственного контроля управления Росгвардии обследовали котельную муниципального унитарного многоотраслевого предприятия ЖКХ.
- Росгвардейцы проверили соблюдение требований обеспечения безопасности, антитеррористическую защищенность объекта, надёжность инженерно-технических средств охраны предприятия, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушений требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса.
С начала года по результатам проверки четырёх объектов зафиксировано более 40 нарушений обязательных требований.
В этом году в республике запланировано проведение плановых проверок в отношении восьми объектов топливно-энергетического комплекса.
В Бурятии котельную проверили на антитеррористическую защищённость
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Глава Бурятии ранее ходатайствовал о присвоении лейтенанту звания Героя России
Состоялось выездное совещание
Соцзащита неверно рассчитала среднедушевой доход семьи
Женщина обратилась в прокуратуру
Соревнования состоятся в Иволгинском районе
Соревнования пройдут в селе Нюки
В Улан-Удэ днём до +10
В среднем ремонт одного колодца обходится в 50 тыс рублей.
Победителем стала педагог Дома творчества Октябрьского района
Участие примут ансамбли, хоры и хореографические коллективы
В Улан-Удэ пройдут игры кубка России и чемпионата СФО и ДФО
Творческая площадка будет работать каждую пятницу
Его участниками могут стать все желающие горожане
Спортивное мероприятие посвящено памяти Героя Советского Союза Владимира Борсоева
Участие в ней примут воспитанники военно-патриотических клубов, а также дети военных