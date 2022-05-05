Соцзащита неверно рассчитала среднедушевой доход семьи
Жительница Железнодорожного района Улан-Удэ была не согласна с размером социальной выплаты и обратилась с этим вопросом в прокуратуру.
Установлено, что женщине назначена ежемесячная денежная выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Социальная защита населения неверно исчислила среднедушевой доход семьи, что повлекло назначение выплаты в меньшем размере.
Заместителю министра социальной защиты населения республики внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого заявительнице произведены перерасчёт и доначисление денежной выплаты на детей в размере 56,4 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Улан-удэнке недоплатили 56 тысяч социальных выплат
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