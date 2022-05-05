Женщина обратилась в прокуратуру
Прокуратура республики провела проверку по жалобе заявителя о неполучении ответа на обращение.
В декабре 2021 года в межрегиональное территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Бурятии поступило заявление местной жительницы по вопросу регистрации права собственности на жилое помещение.
В нарушение закона управление не рассмотрело заявление в 30-дневный срок, ответ женщине своевременно не направлен. Лишь в ходе прокурорской проверки гражданке дан ответ.
Руководителю ведомства внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде предупреждения.
Жительнице Бурятии затянули с ответом на её запрос
Общество, Фото:
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