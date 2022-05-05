Жительнице Бурятии затянули с ответом на её запрос

Женщина обратилась в прокуратуру



Прокуратура республики провела проверку по жалобе заявителя о неполучении ответа на обращение.



В декабре 2021 года в межрегиональное территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Бурятии поступило заявление местной жительницы по вопросу регистрации права собственности на жилое помещение.



В нарушение закона управление не рассмотрело заявление в 30-дневный срок, ответ женщине своевременно не направлен. Лишь в ходе прокурорской проверки гражданке дан ответ.



Руководителю ведомства внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде предупреждения.



