В Улан-Удэ похвастались досрочным ремонтом колодцев

В среднем ремонт одного колодца обходится в 50 тыс рублей.



Почти на месяц раньше положенного срока завершаются ремонтные работы почти полусотни канализационных и водопроводных колодцев в черте Улан-Удэ, сообщила администрация города.



– В этом году мы отремонтировали 45 колодцев и произвели перекладку сетей холодного водоснабжения протяжённостью 327 метров по ул. Чертенкова, ул. Революции 1905 г, ул. Комарова и мкрн Зеленый, – рассказал и. о. директора МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.



В среднем ремонт одного колодца обходится предприятию в 50 тыс рублей.

