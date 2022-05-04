В среднем ремонт одного колодца обходится в 50 тыс рублей.
Почти на месяц раньше положенного срока завершаются ремонтные работы почти полусотни канализационных и водопроводных колодцев в черте Улан-Удэ, сообщила администрация города.
– В этом году мы отремонтировали 45 колодцев и произвели перекладку сетей холодного водоснабжения протяжённостью 327 метров по ул. Чертенкова, ул. Революции 1905 г, ул. Комарова и мкрн Зеленый, – рассказал и. о. директора МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.
В среднем ремонт одного колодца обходится предприятию в 50 тыс рублей.
В Улан-Удэ похвастались досрочным ремонтом колодцев
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В среднем ремонт одного колодца обходится в 50 тыс рублей.
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