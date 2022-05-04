Победителем стала педагог Дома творчества Октябрьского района
Состоялся городской конкурс образовательных программ (практик) по профилактике девиантного поведения среди муниципальных образовательных учреждений Улан-Удэ, сообщает комитет по образованию.
В конкурсе приняли участие социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, классные руководители, уполномоченные по защите прав участников образовательного процесса, а также руководящие работники муниципальных образовательных организаций Улан-Удэ.
Участники представили опыт реализации в своём образовательном учреждении программы, направленной на профилактику негативных явлений среди несовершеннолетних.
Победителем конкурса стала социальный педагог Дома творчества Октябрьского района Улан-Удэ Екатерина Вершинина, представившая опыт реализации программы «Выбор есть всегда – он за тобой».
Дипломом второй степени награждена педагог-психолог средней школы №58 Улан-Удэ Туяна Базаржапова с программой «Жизнь.ru».
Диплом третьей степени получили Анна Челпанова, заместитель директора по воспитательной работе и Алёна Волчугова, заместитель директора по социальной защите и охране детства школы №47, представившие опыт реализации программы «Права ребёнка - шаг в будущее».
Победителем в номинации «Лучшая методическая разработка по организации профилактических мероприятий» признана социальный педагог ДТСР «Форус» Туяна Будаева с программой «Познай себя».
В номинации «Оригинальность и творческий подход в сохранении и укреплении психического здоровья несовершеннолетних» была признана лучшей программа «В ответе за себя», представленная Анжелой Турчиновской заместителем директора по воспитательной работе школы №4.
В Улан-Удэ определили победителей конкурса программ по профилактике девиантного поведения
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