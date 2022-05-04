Участие примут ансамбли, хоры и хореографические коллективы
5 мая в 14:00 в КДЦ «Рассвет» в Улан-Удэ состоится городской фестиваль ветеранских коллективов, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году здоровья и активного долголетия, сообщает администрация Улан-Удэ.
B конкурсе примут участие городские ветеранские коллективы: ансамбли, хоры, хореографические коллективы. В программе выступлений – по два произведения в исполнении коллектива. Участники исполнят военные и патриотические произведения советских и российских авторов и композиторов, сообщили в администрации города.
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В Улан-Удэ пройдёт фестиваль ветеранских коллективов
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