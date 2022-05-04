В Улан-Удэ убрали кучу мусора в 140Б квартале

Захламление было выявлено в лесу
Бурприроднадзор выявил нарушение природоохранного законодательства в 140 Б квартале Улан-Удэ. Лес был захламлён кучей мусора.
- Бурприроднадзор выявил собственников земельных участков и потребовал убрать загрязняющие вещества. В результате собственники приняли меры, мусор убран, - сообщает пресс-служба ведомства.
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