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В Улан-Удэ убрали кучу мусора в 140Б квартале

В Улан-Удэ убрали кучу мусора в 140Б квартале
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Захламление было выявлено в лесу

Бурприроднадзор выявил нарушение природоохранного законодательства в 140 Б квартале Улан-Удэ. Лес был захламлён кучей мусора.

- Бурприроднадзор выявил собственников земельных участков и потребовал убрать загрязняющие вещества. В результате собственники приняли меры, мусор убран, - сообщает пресс-служба ведомства.


мусор Бурприроднадзор

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