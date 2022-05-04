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После ковидного «застоя» жители Бурятии устремились в фитнес-клубы

После ковидного «застоя» жители Бурятии устремились в фитнес-клубы
Общество,  Фото:pixabay.com
Жители республики стали больше заниматься спортом вне дома

В Бурятии за второй пандемийный 2021 год наполовину увеличилось число людей, систематически посещающих фитнес-клубы и спортивные секции. Люди стали меньше тренироваться дома и больше предпочитают организованные спортивные занятия. Такие статистические данные предоставила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании опросных данных Росстата.

- В наибольшей мере число посещающих спортклубы выросло в Еврейской автономной области (на 67,3%, или на 6 тыс. человек, на фоне сокращения «неорганизованных» спортсменов на 47,7%), Бурятии (+50,8%, или +25 тыс. человек, тренирующихся вне залов стало меньше на 39,1%) и Карачаево-Черкесии (+46,7%, или +9 тыс. человек, при этом самостоятельно заниматься стало на 62,8% людей меньше), - говорится в исследовательском материале.

Аналогичная ситуация ещё в 10 регионах России: в Северной Осетии (+38,8%), Хабаровском крае (+21,8%), Курской области (+21,6%), Магаданской области (+15%), Курганской области (+11,8%), Калужской области (+6,1%), Алтайском крае (+2%) Кабардино-Балкарии (+1,5%), Ненецком автономном округе (+1,3%) и Псковской области (+0,4%).

Активнее всего в 2021 году посещали спортзалы жители Чукотки (25,9% всего населения), Ямало-Ненецкого автономного округа (25,2%), Ненецкого автономного округа (21,5%), Москвы (19,3%), Санкт-Петербурга (17,6%), Хабаровского края (16,0%), Кабардино-Балкарии (15,3%), Свердловской области (14,4%), Чечни (13,6%), а также Московской области (13,4%).

При этом общее число россиян, посещающих фитнес-центры уменьшилось на 26,2%, или на 5,1 млн человек. Наиболее существенное сокращение посетителей спортклубов отмечено в Калмыкии (-81,7%), Республике Алтай (-75,6%), Калининградской области (-66,7%), Марий Эл (-62,4%), Орловской области (-60,6%), Пензенской области (-59,9%), Дагестане (-52,5%), Мордовии (-51,5%), Тыве (-51,3%), а также Приморском крае (-50,5%).

фитнес

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