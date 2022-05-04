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Ансамбль восточного танца из Бурятии стал призёром в Монголии

Ансамбль восточного танца из Бурятии стал призёром в Монголии
Общество, 
Бурятские артисты отлично показали себя на фестивале «Полярная звезда»

Бурятский народный ансамбль восточного танца «Лотос» стал призёром XII международного фестиваля детского творчества «Алтан Гадас» (Полярная звезда) в Монголии. Юные танцоры удостоились дипломов III степени фестиваля. Им вручены медали и памятные призы, сообщается на сайте республиканского центра народного творчества.
 
В начале мая ансамбль «Лотос» выступил на сцене «Русского дома» в Улан-Баторе. В конкурсе состязались более 500 детей из Монголии, России и Китая.

Россию на фестивале представили участники из Иркутской области, Бурятии, Забайкалья. Творческие коллективы, а также дети старше 12 лет в течение двух дней соревновались между собой в вокальном мастерстве, хореографии и артистизме.
 
– Фестиваль «Алтан Гадас» вносит большой вклад в укрепление культурно-образовательных связей между Россией и Монголией. Детские коллективы из Бурятии ежегодно принимают участие в этом престижном фестивале, достойно представляют нашу республику, занимают призовые места, – отметили в министерстве культуры Бурятии.
 
Справка:
 
Народный ансамбль восточного танца «Лотос» – базовый коллектив республиканского центра народного творчества создан в 1979 году. Основу репертуара ансамбля составляют традиционные бурятские танцы и танцы народов Азии: индийские, корейские, японские, китайские, монгольские. Руководитель ансамбля – Татьяна Ци-ю-фа.   
танцевальное искусство Монголия

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