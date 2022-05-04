В вагонах играют песни военных лет
В Улан-Удэ на линию вышли два трамвайных вагона, украшенные ко Дню Победы. Вагон №87 двигается сегодня по маршруту №8, вагон №94 - по маршруту №4.
На вагонах изображена дата «9 мая 1941-1945», надпись «С днём Великой Победы», эмблема годовщины Победы и Георгиевская лента.
Во всех вагонах играют песни военных лет.
В Улан-Удэ трамваи украсили ко Дню Победы
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