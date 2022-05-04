Жители Бурятии подарили Национальному музею более 200 предметов



Среди новых предметов можно выделить следующие коллекции: фонд бурятского танкописца Данзана Дондокова, рисунки и эскизы костюмов театральных постановок с подписями и комментариями Цыдена Цыренжапова и Цырена Шагжина, датируемые 1958 годом. Также в музей поступила коллекция картин художника из Екатеринбурга Владимира Тютюева. Администрация главы передала некоторые подарки, которые различные делегации вручали главе Алексею Цыденову.



- Почему важно передать в музей истории Бурятии вещи, которые хранятся? Потому что, наш Национальный музей является гарантом того, что эти вещи и предметы сохранятся. Здесь созданы все условия для этого, - добавила Соёлма Дагаева.



Особенным для музейной коллекции стало поступление сразу двух личных фондов: сотрудника внешней разведки КГБ СССР Юмжапа Цыренжапова и первого лётчика из бурят Базыра Башлеева.



- Базыр Башлеев – первый бурятский лётчик. К нам поступил его кожаный плащ и его награды. Также у нас был великий представитель из Бурятии контрразведчик Юмжап Цыренжапов. Он многие годы работал в контрразведке, знал монгольский, тибетский и китайский язык. Много работал на внешнюю разведку. И вот к нам поступили его предметы, подписанные самой Надеждой Крупской, - поделилась Соёлмой Дагаева.



Сейчас музей работает над подготовкой выставки, посвящённой празднованию 100-летия со дня основания нацмузея. Все поступившие предметы, после должного оформления, будут представлены на этой выставке.





Справка:



Собрание Национального музея Бурятии насчитывает более 150 тысяч предметов. Ежегодно в коллекцию поступает до 600 предметов от физических и юридических лиц. Это архивные документы, фотографии, редкие книги, предметы археологии, этнографии, техники, религии, произведения изобразительного, декоративно-прикладного искусства, предметы естественно-научного характера и другие, представляющие историко-культурное, научное или художественное значение.



В первом квартале этого года Национальный музей Бурятии получил более 200 предметов для включения в своё собрание. Сегодня в музее истории Бурятии сотрудники показали часть предметов, которые пожертвовали жители.- Мы сегодня решили презентовать некоторые предметы, которые получены нами с начала этого года. В начале года мы объявили нашему населению о том, что Национальный музей принимает вещи и предметы, посвящённые истории нашей республики. Мы получили живой отклик. За три-четыре месяца мы получили более 200 предметов в фонды Национального музея, - рассказала министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.