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В Бурятии в ряды юнармейцев приняли ещё 20 учеников

В Бурятии в ряды юнармейцев приняли ещё 20 учеников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие состоялось в Тарбагатайском районе

Активисты Бурятского республиканского отделения «Боевого Братства» провели торжественную церемонию принятия в ряды юнармейцев. Этот день стал знаковым для 20 учеников Заводской школы в Тарбагатайском районе Бурятии, сообщили в минобрнауки республики.

- Наша школа с гордостью носит имя героя пограничного конфликта на острове Даманском Виктора Гаврилова. На уроках нам рассказали, что это был самый крупный вооружённый конфликт в современной истории России и Китая. Это вооружённое столкновение между СССР и КНР произошло 2 и 15 марта 1969 года в районе острова Даманского на реке Уссури, 230 км южнее Хабаровска и 35 км западнее районного центра Лучегорска. Виктор Гаврилов родился в заводском посёлке Николаевский. Вместе с Николаем Петровым Виктор защитил Родину в пограничных войсках в марте 1969. Они погибли в один день, 2 марта, в бою с нарушителями государственной границы. Ему исполнилось только 19. Я считаю, нужно как можно больше рассказывать и знать о таких героях Бурятии, - рассказал юнармеец Сергей.

На торжественном мероприятии присутствовали глава Тарбагатайского района Владимир Смолин, представители 36-й армии, представители регионального отделения «Юнармии», а также чиновники. 
юнармия школьники

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