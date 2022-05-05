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В Бурятии проведут автокросс «Маёвка»

В Бурятии проведут автокросс «Маёвка»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования пройдут в селе Нюки

8 мая в Кабанском районе Бурятии состоится автокросс «Маёвка». Спортивное мероприятие пройдёт в селе Нюки.

В 9:00 начнётся прохождение медицинского контроля, административной комиссии и технической проверки. В 11:00 состоится брифинг участников. Свободные тренировки (2 круга) и хронометрируемые тренировки (1+2 круга) стартуют в 11:30.

Начало соревнований запланировано на 14:00. Награждение победителей состоится в 17:30, сообщает спортивно-технический клуб «Сибирь».

Напомним, что в этот же день, 8 мая, в Нюках проведут второй этап открытого чемпионата республики по мотокроссу.

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автокросс автоспорт Бурятия автогонки Кабанский район

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