В Бурятии местами мокрый снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ днём до +10



По данным Бурятского гидрометцентра, 5 мая по республике переменная облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-19 м/с. Температура днём +7,+12, местами +1,+6.



В Улан-Удэ днём небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 16 м/с. Температура днём +8,+10.

