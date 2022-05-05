В Улан-Удэ днём до +10
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 мая по республике переменная облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-19 м/с. Температура днём +7,+12, местами +1,+6.
В Улан-Удэ днём небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 16 м/с. Температура днём +8,+10.
В Бурятии местами мокрый снег
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