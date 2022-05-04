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Редкая птица долетела до середины Иркутской области

Редкая птица долетела до середины Иркутской области
Общество,  Фото:Иркутский госуниверситет
Под Усть-Ордынском заметили черноголового хохотуна

Залётный пернатый гость посетил Иркутскую область. Об этом рассказал учёный НИИ биологии Иркутского госуниверитета, орнитолог Игорь Фефелов.

- Наш регион в очередной раз посещает черноголовый хохотун. Одна из самых крупных наших чаек: вес до 2 кг, размах крыльев 170 см. Название хохотуна он, конечно, получил за голос. Правда, и другие чайки «хохочут» не хуже. В Иркутской области статус не выяснен — пока это редкий залётный вид, включён в областную Красную книгу, в регионе известен всего с десяток встреч. Но численность в других местностях, где хохотуны гнездятся, вроде бы растёт. Ближайшие места гнездования черноголовых хохотунов находятся на юге Средней Сибири и в западной Монголии. В Красной книге РФ вид тоже значится, но недавно перекочевал в категорию 5 — «Восстанавливаемые и восстанавливающиеся». Может, станет их побольше — и у нас решат поселиться, - пояснил учёный.

Птица, которую на днях встретили под Усть-Ордынском, ещё молодая. Хотя окраска уже почти взрослая, но в полёте видно, что ей два или, скорее всего, три года – очевидцам удалось сделать хорошие фото, по которым возраст стал понятен.

- У крупных чаек это подросток. Именно в такие годы они и ищут новые места. Старые чайки селятся всю жизнь в одном, если только там не становится невозможным выводить птенцов. Хохотун отдыхал в компании родственников — обычных у нас монгольских чаек. Те, по-видимому, летят на Братское водохранилище. Но оно пока не оттаяло полностью, вот и не торопятся, - добавил Игорь Фефелов.

Как сообщает управление информационной политики ИГУ, ареал этой одной из самых крупных и красивых чаек мировой фауны довольно ограничен. В мире насчитывается всего около 2500 гнездящихся пар.
Иркутская область природа птицы зоология

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