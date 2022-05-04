В Бурятии презентуют «Поэтический микрофон»

Творческая площадка будет работать каждую пятницу



6 мая в Улан-Удэ состоится презентация проекта «Поэтический микрофон». Мероприятие пройдёт с 17:00 до 20:00 во дворе национальной библиотеки.



В «Поэтическом микрофоне» примут участие поэты, барды, кавер-исполнители Бурятии. Вход на мероприятие свободный.



«Поэтический микрофон» будет функционировать как постоянно действующая творческая площадка ассоциации литераторов Бурятии каждую пятницу с 17:00 до 20:00. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.



Возрастное ограничение 16+

