Творческая площадка будет работать каждую пятницу
6 мая в Улан-Удэ состоится презентация проекта «Поэтический микрофон». Мероприятие пройдёт с 17:00 до 20:00 во дворе национальной библиотеки.
В «Поэтическом микрофоне» примут участие поэты, барды, кавер-исполнители Бурятии. Вход на мероприятие свободный.
«Поэтический микрофон» будет функционировать как постоянно действующая творческая площадка ассоциации литераторов Бурятии каждую пятницу с 17:00 до 20:00. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
Возрастное ограничение 16+
В Бурятии презентуют «Поэтический микрофон»
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