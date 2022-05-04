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В Улан-Удэ стартовал конкурс чтецов

В Улан-Удэ стартовал конкурс чтецов
Общество,  Фото:pixabay.com
Его участниками могут стать все желающие горожане

В преддверии празднования Дня Победы в Улан-Удэ стартовал конкурс чтецов «Эхо Победы». Принять участие в нём могут жители столицы Бурятии.

Для участия в конкурсе необходимо исполнить стихотворение о Великой Отечественной войне, снять на видео, и отправить на номер Вайбера 89021662412 до 8 мая. Также следует обязательно указать фамилию, имя и возраст участника.

Продолжительность видео должна составлять не более 4 минут. Также приветствуются стихи собственного сочинения. Можно использовать музыкальное сопровождение и другие технические средства.

По итогам конкурса жюри выявит победителей, занявших первые три места. Всем участникам, не занявшим призовые места, будут высланы электронные версии диплома участника. Награждение победителей состоится 9 мая на праздничном концерте, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба ДК «Забайкальский».

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Улан-Удэ конкурс чтецы Великая Отечественная

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