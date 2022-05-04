Некоторые школы могут уйти на летние каникулы даже раньше рекомендованной даты
В Улан-Удэ определились с датой, рекомендованной для начала летних каникул – это 28 мая. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе комитета по образованию.
Однако школы, где будут действовать пункты проведения экзаменов для выпускников 9 и 11 классов, могут уйти на каникулы пораньше. Отметим, не все школы являются пунктами проведения экзаменов.
Каждая школа вправе сама определить график окончания учебного года. Это зависит от того, каким образом выполнен учебный план, и от других обстоятельств, в которых она работает.
В Улан-Удэ назвали дату окончания учебного года
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