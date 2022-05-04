В Бурятии состоялся театральный фестиваль «Байгалай туяа»

В нём приняли участие детские и юношеские театральные коллективы республики
В Улан-Удэ 28 апреля прошёл I открытый республиканский фестиваль-конкурс детских и юношеских театральных коллективов «Байгалай туяа». В работе профессионального жюри приняли участие именитые актёры, педагоги и режиссёры, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Мероприятие проводилось в два этапа. С 1 по 31 марта состоялся просмотр отборочной комиссией видеоверсий спектаклей. Во время заключительного очного этапа прошёл показ и номинирование отобранных спектаклей.
В отборочном этапе приняли участие 320 юных артистов из 25 театральных коллективов Улан-Удэ и Бурятии. Для участия во втором туре в городской дворец детского и юношеского творчества съехались коллективы из Курумканского, Прибайкальского, Бичурского, Кяхтинского, Джидинского, Закаменского, Селенгинского, Иволгинкого, Заиграевского, Хоринского районов и РЦ «Созвездие». Улан-Удэ представили коллективы ГДДЮТ, детских центров «Родник» и «Эдельвейс», школы №54 и 4, детского сада №35 «Алые паруса».
В младшей возрастной категории лучшими коллективами признаны:
Лауреат 1 степени – Театральное объединение «Мушэхэн» МДОУ №35 «Алые паруса»;
Лауреат 2 степени – Театральная студия «Калейдоскоп» МОУ ДО «Ильинский Дом детского творчества»;
Диплом 1 степени- Творческая студия «Хорошее настроение» МБУ ДО Кяхтинский ЦДО;
Диплом 2 степени – ТЮЗ «Непоседы» МАУ ДО «ЦДОД» с. Петропавловка.
В средней возрастной категории:
Лауреат 2 степени- Театральное объединение «Дебют» СОШ №54 г. Улан-Удэ;
Диплом 1 степени – Театральное объединение «Дэнзэ» Иволгинский ЦДО;
Диплом 2 степени – Театральная студия «Маска» МБОУ «Оёрская СОШ»;
Диплом 3 степени – Театральное объединение «Истоки» МАОУ «СОШ №54»;
Диплом участника – Театральное объединение «Шэдитэ гэрэл» СОШ №4;
В смешанной возрастной категории:
Лауреат 1 степени – Музыкально-эстрадный театр «Королёк» ГДДЮТ;
Лауреат 2 степени – Лингвокультурологический театр-студия «Нэрын гэршэ» МБОУ Загустайская СОШ, МАУ ДО «Сэлэнгэ»;
Лауреат 3 степени – Школьный театр эстрадных миниатюр «Алтан саг» МАУ ДО «Курумканская школа искусств»;
Диплом 2 степени – Театральное объединение «Будамшу» МАОУ ДО «Центр дополнительного образования»;
Диплом 3 степени – Студия театра моды «Алтан венец» МАУ ДО ДООЦ «Родник» г. Улан-Удэ;
Диплом 3 степени – Театральное объединение «Амисхал» Бичурский дом детского творчества филиал МБОУ «Шибертуйская СОШ»;
Диплом участника – Театральная студия «Большое сердце» РЦ «Созвездие».
В номинации «Фольклорное представление»:
- Лауреат 1 степени – Детская вокальная студия «Мелодия» МАОУ ДО ЦДО «Эдельвейс г. Улан-Удэ;
- Диплом участника – Фольклорный ансамбль «Наадан дээрэ» МУДО Иволгинский центр дополнительного образования.
В Бурятии состоялся театральный фестиваль «Байгалай туяа»
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