В Бурятии состоялся театральный фестиваль «Байгалай туяа»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

В нём приняли участие детские и юношеские театральные коллективы республики



В Улан-Удэ 28 апреля прошёл I открытый республиканский фестиваль-конкурс детских и юношеских театральных коллективов «Байгалай туяа». В работе профессионального жюри приняли участие именитые актёры, педагоги и режиссёры, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Мероприятие проводилось в два этапа. С 1 по 31 марта состоялся просмотр отборочной комиссией видеоверсий спектаклей. Во время заключительного очного этапа прошёл показ и номинирование отобранных спектаклей.



В отборочном этапе приняли участие 320 юных артистов из 25 театральных коллективов Улан-Удэ и Бурятии. Для участия во втором туре в городской дворец детского и юношеского творчества съехались коллективы из Курумканского, Прибайкальского, Бичурского, Кяхтинского, Джидинского, Закаменского, Селенгинского, Иволгинкого, Заиграевского, Хоринского районов и РЦ «Созвездие». Улан-Удэ представили коллективы ГДДЮТ, детских центров «Родник» и «Эдельвейс», школы №54 и 4, детского сада №35 «Алые паруса».



В младшей возрастной категории лучшими коллективами признаны:

Лауреат 1 степени – Театральное объединение «Мушэхэн» МДОУ №35 «Алые паруса»;

Лауреат 2 степени – Театральная студия «Калейдоскоп» МОУ ДО «Ильинский Дом детского творчества»;

Диплом 1 степени- Творческая студия «Хорошее настроение» МБУ ДО Кяхтинский ЦДО;

Диплом 2 степени – ТЮЗ «Непоседы» МАУ ДО «ЦДОД» с. Петропавловка.



В средней возрастной категории:

Лауреат 2 степени- Театральное объединение «Дебют» СОШ №54 г. Улан-Удэ;

Диплом 1 степени – Театральное объединение «Дэнзэ» Иволгинский ЦДО;

Диплом 2 степени – Театральная студия «Маска» МБОУ «Оёрская СОШ»;

Диплом 3 степени – Театральное объединение «Истоки» МАОУ «СОШ №54»;

Диплом участника – Театральное объединение «Шэдитэ гэрэл» СОШ №4;



В смешанной возрастной категории:

Лауреат 1 степени – Музыкально-эстрадный театр «Королёк» ГДДЮТ;

Лауреат 2 степени – Лингвокультурологический театр-студия «Нэрын гэршэ» МБОУ Загустайская СОШ, МАУ ДО «Сэлэнгэ»;

Лауреат 3 степени – Школьный театр эстрадных миниатюр «Алтан саг» МАУ ДО «Курумканская школа искусств»;

Диплом 2 степени – Театральное объединение «Будамшу» МАОУ ДО «Центр дополнительного образования»;

Диплом 3 степени – Студия театра моды «Алтан венец» МАУ ДО ДООЦ «Родник» г. Улан-Удэ;

Диплом 3 степени – Театральное объединение «Амисхал» Бичурский дом детского творчества филиал МБОУ «Шибертуйская СОШ»;

Диплом участника – Театральная студия «Большое сердце» РЦ «Созвездие».



В номинации «Фольклорное представление»:

- Лауреат 1 степени – Детская вокальная студия «Мелодия» МАОУ ДО ЦДО «Эдельвейс г. Улан-Удэ;

- Диплом участника – Фольклорный ансамбль «Наадан дээрэ» МУДО Иволгинский центр дополнительного образования.

