В Иркутской области утвердили изменения в законе «О транспортном налоге»

Теперь ряд категорий граждан освобождены от уплаты транспортного налога



В Иркутской области губернатор региона подписал изменения в местный закон «О транспортном налоге». Теперь ветераны Великой Отечественной войны, труда и боевых действий, инвалиды всех категорий, а также многодетные семьи освобождены от уплаты транспортного налога в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 200 л.с., независимо от года выпуска машины. Ранее льгота предоставлялась только на автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с., а также на машины с мощностью до 125 л.с., с года выпуска которых прошло семь и более лет.



Изначально законопроект разрабатывался для поддержки ветеранов боевых действий. Затем было принято решение распространить его действие на все указанные в законе категории льготников.



Комитет по бюджету законодательного Собрания Иркутской области подготовил соответствующие поправки к законопроекту, который депутаты приняли на 55-й сессии. В процессе работы над поправками также была установлена возможность беззаявительного порядка налоговой льготы. Ещё одно изменение коснулось многодетных семей: если они владеют более чем одним автомобилем, то на второй предоставляется льгота до 90% от транспортного налога.



- Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. При этом воспользоваться льготами можно будет уже при уплате транспортного налога за 2022 год, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

