Мэр Улан-Удэ: «Таланты нужно поддерживать, и мы это делаем»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вручил награды победителям ежегодного конкурса на премию администрации Улан-Удэ «Звёздочки надежды». В столице Бурятии конкурс проводится с 1996 года среди учащихся детских школ искусств и музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева, а лауреаты, как правило, в дальнейшем выбирают профессию музыканта.- Таланты нужно поддерживать, и мы это делаем. В этом году мы проводим уже 26-й городской конкурс «Звёздочки надежды» и сегодня поздравляем победителей. От имени всей администрации скажу, что наша высшая цель – это создавать все условия для всестороннего развития наших детей. Мы построили замечательный новый корпус для музыкально-гуманитарного лицея, ремонтируем, приводим в порядок детские школы искусств, закупаем музыкальные инструменты, обновляем оборудование – словом, делаем всё то, чтобы у наших детишек была возможность проявить себя, - подчеркнул Игорь Шутенков на церемонии награждения.С 2019 года размер премии «Звёздочки надежды» увеличился с трёх тысяч до десяти тысяч рублей, и в этом году её обладателями стали 10 юных музыкантов. Это ученица 5 класса ДШИ №1 им. Л. Линховоина Дари Б., ученица 8 класса МГЛ им. Д. Аюшеева Ксения П., ученик 4 класса МГЛ им. Д. Аюшеева Иван К., учащийся 8 класса ДШИ №3 Илья С., учащаяся 8 класса ДШИ №4 им. Ю.И. Ирдынеева Мелине А., учащаяся 5 класса ДШИ №6 Радослава Г., учащаяся 6 класса ДШИ №7 Александра М., учащаяся 8 класса ДШИ №7 Луиза И., учащаяся 6 класса ДШИ №13 им. С.С. Манжигеева Елизавета К., учащаяся 5 класса ДШИ №14 Пальжид У.- Я точно согласен, что успех каждого ученика зависит от мастерства учителя. В наших школах работают неравнодушные, увлечённые педагоги, которые раскрывают талант детей, помогают им определить своё место в творчестве. Большое вам спасибо за вашу огромную, неоценимую работу, дорогие педагоги! – сказал мэр и вручил почётные награды и звания работникам культуры.За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие культуры Республики Бурятия медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» награждена директор музыкально-гуманитарного лицея им. Д.Аюшеева Светлана Грешилова. За значительный вклад в развитие культуры и искусства Республики Бурятия почётное звание «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия» присвоено заместителю директора по учебно-воспитательной работе детской школы искусств №1 им. Л.Линховоина Оксане Базаровой, преподавателю по классу вокала детской школы искусств №4 им. Ю.И. Ирдынеева Раисе Лавреновой, преподавателю по классу баяна детской школы искусств №13 им. С.С. Манжигеева Александре Кривецкой.В комитете по культуре отметили, что лауреатами премии стали уже более 200 детей. Для многих из них это стало стартом в карьере, и сегодня они успешно представляют Улан-Удэ на всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Среди них знаменитый пианист, победитель международного конкурса им. П. И. Чайковского Дмитрий Маслеев. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.