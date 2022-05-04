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Снег, ветер, +25: Жителей Бурятии ждёт переменчивая погода

Снег, ветер, +25: Жителей Бурятии ждёт переменчивая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды в республике на три дня

В ближайшие дни в Бурятии ожидается переменчивая погода. По прогнозу синоптиков, в республике будет мокрый снег, сильный ветер, ночные температуры достигнут -13 градусов, дневные до +25.

По данным Бурятского гидрометцентра, 5 мая, по республике переменная облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-19 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -5,-10, днём +7,+12, местами +1,+6.

В пятницу, 6 мая, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -8,-13, днём +15,+20, местами +5,+10.

В субботу, 7 мая, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 0,+5, местами -4,-9, днём +20,+25, местами +10,+15.

О пыльных бурях, которые возможны в Бурятии, предупреждал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По словам синоптика, в ближайшие дни произойдёт «обвал холода».




прогноз погоды

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