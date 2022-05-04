Львёнок потерял лапку, ещё когда жил с матерью
Трёхлапому львёнку по кличке Фортис из Иркутской зоогалереи исполнился год. Об этом сотрудники зоопарка сообщили в конце апреля в своей группе в соцсети.
- Львёнок годик. Ну, скорее всего, день рождения у него фактически был ещё числа 17, но разве это важно. Мы любим Фортиса независимо от точной даты, - говорится в сообщении.
Как сообщал «Байкал-Daily», львёнок появился в Иркутской зоогалерее в мае 2021 года. Левую заднюю лапу он потерял, живя с матерью и своими братьями и сёстрами. Видимо, при родах мать немного повредила детёнышу лапку, а потом, пытаясь вылизать ранку, сама превратила ситуацию в необратимую. Попал он в зоогалерею в мае, когда ему был всего месяц, а состояние здоровья вызывало серьёзные опасения. Но малыша выходили, и теперь он полон сил.
В качестве «живой грелки» Фортису брали лабрадора Эльзу. В итоге львёнок и собака сдружились, и теперь они с Эльзой неразлучные друзья.
Трёхлапому львёнку из Иркутской зоогалереи исполнился год
Общество, Фото:
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