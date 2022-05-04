В Улан-Удэ отремонтируют улицу, названную в честь Героя Советского Союза Клыпина









В связи с 40-летием Победы в 1985 году улицу Транспортную в Улан-Удэ переименовали в улицу имени Героя Советского Союза Николая Клыпина.



На улице скоро проведут ремонт. Также дорогу обновят на соседних улицах – Путейская и Шульца.



Работы проведёт подрядная организация «Дорстройинвест».



Всего в городе планируется отремонтировать 29 участков протяжённостью 30 км. На масштабный ремонт выделено 700 млн рублей.



В связи с 40-летием Победы в 1985 году улицу Транспортную в Улан-Удэ переименовали в улицу имени Героя Советского Союза Николая Клыпина.На улице скоро проведут ремонт. Также дорогу обновят на соседних улицах – Путейская и Шульца.Работы проведёт подрядная организация «Дорстройинвест».Всего в городе планируется отремонтировать 29 участков протяжённостью 30 км. На масштабный ремонт выделено 700 млн рублей.

В Улан-Удэ совсем скоро стартует ремонт дороги на улице, названной в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Николая Клыпина. Об этом сообщили в администрации города.Николай Якимович Клыпин родился 16 декабря 1908 года в Верхнеудинске. В 1932 году он стал курсантом Ульяновской бронетанковой школы имени Ленина.2 марта 1940 года участвовал в штурме острова Туппурансари (ныне Вихревой) в Выборгском заливе. Находясь в танке впереди наступающих войск, он метким артиллерийским огнём уничтожил два противотанковых орудия, взорвал пулеметный дот, разбил наблюдательный пункт. Когда его танк был подбит, экипаж, оставив горящую машину и забрав с собой пулемёт и ручные гранаты, продолжал громить врага до тех пор, пока не подошли наши войска.За исключительную отвагу и храбрость в боях с белофиннами майору Клыпину в 1940 году указом президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза.В одном из боев накануне 1942 года полковник Клыпин был тяжело ранен. После лечения его назначили начальником 2-го Саратовского танкового училища. Но тяжелое ранение не прошло бесследно. В марте 1943 года Клыпин скончался.