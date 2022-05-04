 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 мая

03 мая

Популярное

В Улан-Удэ отремонтируют улицу, названную в честь Героя Советского Союза Клыпина

В Улан-Удэ отремонтируют улицу, названную в честь Героя Советского Союза Клыпина
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
К ремонту подрядная организация приступит уже скоро

В Улан-Удэ совсем скоро стартует ремонт дороги на улице, названной в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Николая Клыпина. Об этом сообщили в администрации города.

Николай Якимович Клыпин родился 16 декабря 1908 года в Верхнеудинске. В 1932 году он стал курсантом Ульяновской бронетанковой школы имени Ленина.

2 марта 1940 года участвовал в штурме острова Туппурансари (ныне Вихревой) в Выборгском заливе. Находясь в танке впереди наступающих войск, он метким артиллерийским огнём уничтожил два противотанковых орудия, взорвал пулеметный дот, разбил наблюдательный пункт. Когда его танк был подбит, экипаж, оставив горящую машину и забрав с собой пулемёт и ручные гранаты, продолжал громить врага до тех пор, пока не подошли наши войска.

За исключительную отвагу и храбрость в боях с белофиннами майору Клыпину в 1940 году указом президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза.

В одном из боев накануне 1942 года полковник Клыпин был тяжело ранен. После лечения его назначили начальником 2-го Саратовского танкового училища. Но тяжелое ранение не прошло бесследно. В марте 1943 года Клыпин скончался.



В связи с 40-летием Победы в 1985 году улицу Транспортную в Улан-Удэ переименовали в улицу имени Героя Советского Союза Николая Клыпина.

На улице скоро проведут ремонт. Также дорогу обновят на соседних улицах – Путейская и Шульца.

Работы проведёт подрядная организация «Дорстройинвест».

Всего в городе планируется отремонтировать 29 участков протяжённостью 30 км. На масштабный ремонт выделено 700 млн рублей.

дорожный ремонт дороги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Операция «Путина-2022» стартовала в Бурятии
Операция «Путина-2022» стартовала в Бурятии
Общество, 04.05.2022
Операция традиционно проходит в два этапа
В Бурятии стартовал лесовосстановительный сезон
В Бурятии стартовал лесовосстановительный сезон
Общество, 04.05.2022
Лесники восстанавливают территорию, погибшую от пожара в 2015 году
В Бурятии началась трёхдневная рабочая неделя
В Бурятии началась трёхдневная рабочая неделя
Общество, 04.05.2022
Жителей республики ждут длительные майские выходные
В Бурятии орнитологи устанавливают особую ловушку на птиц
В Бурятии орнитологи устанавливают особую ловушку на птиц
Общество, 04.05.2022
В дни массового пролёта птиц в ловушке может оказаться до 600 птиц за день
В Бурятии ветеран охраны природы рассказал, как на него наставляли ружьё
В Бурятии ветеран охраны природы рассказал, как на него наставляли ружьё
Общество, 04.05.2022
Михаил Петрович Семёнов 47 лет трудился в природоохранной отрасли
В Бурятии ожидаются пыльные бури и холод
В Бурятии ожидаются пыльные бури и холод
Общество, 04.05.2022
В байкальских регионах прогнозируют «обвал холода»
В Улан-Удэ стало светлее на Батарейке
В Улан-Удэ стало светлее на Батарейке
Общество, 04.05.2022
Уличное освещение проводят там, где его не было
В Улан-Удэ павлины распустили хвосты
В Улан-Удэ павлины распустили хвосты
Общество, 04.05.2022
У павлинов в Этнографическом музее начался брачный период  
В Бурятии размещают баннеры в память о погибших на Украине земляках
В Бурятии размещают баннеры в память о погибших на Украине земляках
Общество, 04.05.2022
В Закаменске появился огромный баннер в память о сержанте Игоре Чупошеве
17 жителей Бурятии заболели коронавирусом за сутки
17 жителей Бурятии заболели коронавирусом за сутки
Общество, 04.05.2022
Госпитализировали за сутки менее десяти больных ковидом
В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя-логопеда
В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя-логопеда
Общество, 04.05.2022
В конкурсе приняли участие 15 учителей-логопедов
В Улан-Удэ собрались студенты и выпускники консерваторий из разных регионов России
В Улан-Удэ собрались студенты и выпускники консерваторий из разных регионов России
Общество, 04.05.2022
Их собрал фестиваль классической и современной музыки «Возвращение»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^