В России приступят к инвентаризации буддийских храмов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Созданием единой базы данных занимаются исследователи из пяти регионов



Скоро стартует проект «Буддийские монастыри и храмы России: создание единой информационной базы данных». Инвентаризацией дацанов займутся исследователи из Москвы, Бурятии, Забайкальского края, Тувы и Калмыкии.



Проект разработал Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при правительстве Республики Тыва. Единую базу данных, куда занесут буддийские храмы страны, символично начали создавать в Год сохранения культурного наследия народов России.



Учёные уже приступили к реализации тувинской части проекта.

