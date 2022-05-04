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В России приступят к инвентаризации буддийских храмов

В России приступят к инвентаризации буддийских храмов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Созданием единой базы данных занимаются исследователи из пяти регионов

Скоро стартует проект «Буддийские монастыри и храмы России: создание единой информационной базы данных». Инвентаризацией дацанов займутся исследователи из Москвы, Бурятии, Забайкальского края, Тувы и Калмыкии.

Проект разработал Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при правительстве Республики Тыва. Единую базу данных, куда занесут буддийские храмы страны, символично начали создавать в Год сохранения культурного наследия народов России.

Учёные уже приступили к реализации тувинской части проекта.
буддизм дацан

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