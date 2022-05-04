Пятеро молодых учёных из Бурятии получат жилищные сертификаты

Отобраны заявки 133 учёных из 27 регионов



С начала года в России отобрано 133 заявки молодых учёных на получение жилищных сертификатов. В их числе – пятеро представителей Бурятии.



Всего до конца года возможность улучшить жилищные условия появится у 300 российских исследователей, заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.



Вице-премьер напомнил, что в рамках первоочередных мер поддержки экономики, утверждённых председателем правительства Михаилом Мишустиным, в 2022 году на расширение программы к имеющемуся финансированию был выделен дополнительно 1 млрд рублей.



- Жилищные сертификаты – это одна из наиболее востребованных мер поддержки молодых учёных со стороны правительства. В этом году воспользоваться сертификатами и улучшить свои жилищные условия смогут свыше 300 человек. Заявки 133 российских исследователей уже отобраны. Это учёные из 27 субъектов Российской Федерации – Дагестана, Республики Саха (Якутия), Кабардино-Балкарии, Свердловской, Новосибирской областей, Камчатки, Крыма и других. Финансирование из федерального бюджета на эту программу составляет более 1,2 млрд рублей, – сказал Дмитрий Чернышенко.



По условиям программы, получить сертификат могут учёные, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, которые не менее пяти лет проработали в научной или образовательной организации высшего образования, подведомственной минобрнауки. Их возраст не превышает 35 лет или 40 лет, если уже получена степень доктора наук.

