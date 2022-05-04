Отобраны заявки 133 учёных из 27 регионов
С начала года в России отобрано 133 заявки молодых учёных на получение жилищных сертификатов. В их числе – пятеро представителей Бурятии.
Всего до конца года возможность улучшить жилищные условия появится у 300 российских исследователей, заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер напомнил, что в рамках первоочередных мер поддержки экономики, утверждённых председателем правительства Михаилом Мишустиным, в 2022 году на расширение программы к имеющемуся финансированию был выделен дополнительно 1 млрд рублей.
- Жилищные сертификаты – это одна из наиболее востребованных мер поддержки молодых учёных со стороны правительства. В этом году воспользоваться сертификатами и улучшить свои жилищные условия смогут свыше 300 человек. Заявки 133 российских исследователей уже отобраны. Это учёные из 27 субъектов Российской Федерации – Дагестана, Республики Саха (Якутия), Кабардино-Балкарии, Свердловской, Новосибирской областей, Камчатки, Крыма и других. Финансирование из федерального бюджета на эту программу составляет более 1,2 млрд рублей, – сказал Дмитрий Чернышенко.
По условиям программы, получить сертификат могут учёные, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, которые не менее пяти лет проработали в научной или образовательной организации высшего образования, подведомственной минобрнауки. Их возраст не превышает 35 лет или 40 лет, если уже получена степень доктора наук.
Пятеро молодых учёных из Бурятии получат жилищные сертификаты
Общество, Фото:
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