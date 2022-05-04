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Операция «Путина-2022» стартовала в Бурятии

Операция «Путина-2022» стартовала в Бурятии
Общество,  Фото:МВД по Бурятии, из архива
Операция традиционно проходит в два этапа

В Бурятии проходит первый этап операции «Путина-2022».

- Сотрудниками полиции при взаимодействии с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства организованы совместные рейды по выявлению и пресечению незаконной ловли, перевозки и реализации рыбной продукции, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Операция традиционно проходит в два этапа. Первый этап продлится до 30 июня, второй пройдёт с 15 августа по 15 ноября.

Нарушение правил рыболовства (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ) влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий вылова водных биологических ресурсов или без таковой.

Граждане могут быть привлечены и к уголовной ответственности за незаконную добычу рыбы: ч. 1 ст. 256 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трёх лет, либо в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.
браконьерство рыба

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