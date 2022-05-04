 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 мая

03 мая

Популярное

Бурятия присоединится ко Всероссийскому дню ориентирования

Бурятия присоединится ко Всероссийскому дню ориентирования
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике проведут 14 мини-соревнований

Во Всероссийском дне ориентирования в Бурятии будет принимать участие 1150 спортсменов. Напомним, что спортивное мероприятие пройдёт в этом году в России с 14 по 22 мая.

По предварительным данным, местами проведения «ВДО-2022» в Бурятии станут:
- 12 мая - г. Кяхта (100 карт);
- 13 мая - с. Хоринск (60 карт);
- 14 мая - БГСХА (70 карт);
- 14 мая – п. Саган-Нур (75 карт), кросс спринт по посёлку;
- 15 мая - г. Улан-Удэ, сквер «Чёрный тюльпан» (50 карт);
- 15 мая - п. Баргузин (60 карт);
- 16-17 мая - г. Улан-Удэ, лицей №27 (300 карт);
- 15-18 мая – г. Улан-Удэ, ВСГУТУ (50 карт);
- 17 мая - с. Кижинга (70 карт);
- 18 мая - с. Новокижингинск (80 карт);
- 19 мая – с. Бичура (60 карт);
- 15 мая - п. Заиграево (25 карт);
- 19 мая – г. Улан-Удэ, Сосновый бор (50 карт);
- 24 мая – г. Улан-Удэ, детский сад «Золушка» (100 карт).
Сроки проведения соревнований – предварительные.

- Всероссийский день ориентирования – это мини-соревнования для новичков в парках, скверах, детских садах, школах, спортивных залах и дворах, - сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».

Возрастное ограничение 0+
спортивное ориентирование спорт Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области заметили первого косулёнка
В Иркутской области заметили первого косулёнка
Общество, 04.05.2022
Подобное раннее появление детёнышей у косуль прежде не было официально зафиксировано
В Бурятии два турнира по волейболу выиграли закаменцы
В Бурятии два турнира по волейболу выиграли закаменцы
Общество, 04.05.2022
Соревнования проводились в Иволгинском районе
В Агинском округе откроют мемориальную доску заслуженному зоотехнику
В Агинском округе откроют мемориальную доску заслуженному зоотехнику
Общество, 04.05.2022
Базар Цыбиков был одним из создателей забайкальской тонкорунной породы овец
В Гусиноозёрске завершился республиканский турнир по футболу
В Гусиноозёрске завершился республиканский турнир по футболу
Общество, 04.05.2022
В соревнованиях приняла участие команда из Монголии
Совет ректоров вузов Бурятии посетил Монголию
Совет ректоров вузов Бурятии посетил Монголию
Общество, 04.05.2022
Визит проводился в целях возобновления существующих партнёрств и развития международных взаимоотношений
Волейболисты Бурятии стали лучшими в ДФО
Волейболисты Бурятии стали лучшими в ДФО
Общество, 04.05.2022
В Улан-Удэ прошли межрегиональные соревнования общества «Динамо»
В Иркутской области утвердили изменения в законе «О транспортном налоге»
В Иркутской области утвердили изменения в законе «О транспортном налоге»
Общество, 04.05.2022
Теперь ряд категорий граждан освобождены от уплаты транспортного налога
Теннисисты Бурятии стали победителями «Кубка дружбы»
Теннисисты Бурятии стали победителями «Кубка дружбы»
Общество, 04.05.2022
Стали известны итоги международного турнира по настольному теннису
Улан-удэнцам раздают георгиевские ленточки
Улан-удэнцам раздают георгиевские ленточки
Общество, 04.05.2022
Сегодня акция прошла на «Арбате»
Гимнастки Улан-Удэ выиграли две медали на соревнованиях Spring Fenix Cup
Гимнастки Улан-Удэ выиграли две медали на соревнованиях Spring Fenix Cup
Общество, 04.05.2022
Спортсменки заняли второе и третье места, уступив участнице из Монголии
В Бурятии планируют развивать школьные театры
В Бурятии планируют развивать школьные театры
Общество, 04.05.2022
В Улан-Удэ состоялся специальный семинар
В Улан-Удэ убрали кучу мусора в 140Б квартале
В Улан-Удэ убрали кучу мусора в 140Б квартале
Общество, 04.05.2022
Захламление было выявлено в лесу  
После ковидного «застоя» жители Бурятии устремились в фитнес-клубы
После ковидного «застоя» жители Бурятии устремились в фитнес-клубы
Общество, 04.05.2022
Жители республики стали больше заниматься спортом вне дома
Ансамбль восточного танца из Бурятии стал призёром в Монголии
Ансамбль восточного танца из Бурятии стал призёром в Монголии
Общество, 04.05.2022
Бурятские артисты отлично показали себя на фестивале «Полярная звезда»
В Бурятии «дармовые» куры-несушки отправляются к хозяевам
В Бурятии «дармовые» куры-несушки отправляются к хозяевам
Общество, 04.05.2022
Всего по республике распространят 20 тысяч кур-несушек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^