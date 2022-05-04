Бурятия присоединится ко Всероссийскому дню ориентирования

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике проведут 14 мини-соревнований



Во Всероссийском дне ориентирования в Бурятии будет принимать участие 1150 спортсменов. Напомним, что спортивное мероприятие пройдёт в этом году в России с 14 по 22 мая.



По предварительным данным, местами проведения «ВДО-2022» в Бурятии станут:

- 12 мая - г. Кяхта (100 карт);

- 13 мая - с. Хоринск (60 карт);

- 14 мая - БГСХА (70 карт);

- 14 мая – п. Саган-Нур (75 карт), кросс спринт по посёлку;

- 15 мая - г. Улан-Удэ, сквер «Чёрный тюльпан» (50 карт);

- 15 мая - п. Баргузин (60 карт);

- 16-17 мая - г. Улан-Удэ, лицей №27 (300 карт);

- 15-18 мая – г. Улан-Удэ, ВСГУТУ (50 карт);

- 17 мая - с. Кижинга (70 карт);

- 18 мая - с. Новокижингинск (80 карт);

- 19 мая – с. Бичура (60 карт);

- 15 мая - п. Заиграево (25 карт);

- 19 мая – г. Улан-Удэ, Сосновый бор (50 карт);

- 24 мая – г. Улан-Удэ, детский сад «Золушка» (100 карт).

Сроки проведения соревнований – предварительные.



- Всероссийский день ориентирования – это мини-соревнования для новичков в парках, скверах, детских садах, школах, спортивных залах и дворах, - сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



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