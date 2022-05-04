В Бурятии стартовал лесовосстановительный сезон

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Лесники восстанавливают территорию, погибшую от пожара в 2015 году



В Бурятии открыт лесокультурный сезон, он стартовал в Заиграевском районе. Лесники Хандагатайского лесхоза проводят посадку сеянцев сосны на площади 4,4 га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Лесники восстанавливают территорию, погибшую от пожара в 2015 году. Всего в этом году лесники Хандагатайского лесхоза планируют провести посадку леса на площади 62 га.



- В некоторых районах республики почва уже хорошо прогрелась, посадочный материал полностью готов к пересадке. В скором времени в республике начнётся работа по посеву лесных питомников и теплиц для выращивания молодого леса, - рассказал первый заместитель республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.



Всего в Бурятии в этом году планируют провести лесовосстановительные мероприятия на площади 24,7 тыс га, ещё на 1,8 тыс га будет проведена посадка лесных культур. К восстановлению леса присоединятся лесопользователи.



По закону лесопользователи, а именно - компании, использующие лес при добыче полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий электропередач или переводе земель лесного фонда в земли иных категорий, обязаны восстановить такую же площадь вырубленного леса.



