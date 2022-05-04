Жителей республики ждут длительные майские выходные
В Бурятии, как во всей России, началась короткая рабочая неделя. Она закончится четырёхдневными выходными.
Как пояснили ранее в Роструде, 1 мая — День весны и труда — относится к нерабочим праздничным дням; по решению правительства выходной с субботы, 1 января, перенесли на вторник, 3 мая.
Короткая рабочая неделя закончится длинными, четырёхдневными выходными в связи с празднованием Дня Победы 9 мая, сообщает РИА Новости.
Нерабочие праздничные дни не могут стать причиной снижения заработной платы работникам, получающим оклад, обратили внимание в Роструде. Тем, у кого оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.
В Бурятии началась трёхдневная рабочая неделя
Общество, Фото:
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