В Бурятии началась трёхдневная рабочая неделя

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Жителей республики ждут длительные майские выходные



В Бурятии, как во всей России, началась короткая рабочая неделя. Она закончится четырёхдневными выходными.



Как пояснили ранее в Роструде, 1 мая — День весны и труда — относится к нерабочим праздничным дням; по решению правительства выходной с субботы, 1 января, перенесли на вторник, 3 мая.



Короткая рабочая неделя закончится длинными, четырёхдневными выходными в связи с празднованием Дня Победы 9 мая, сообщает РИА Новости.



Нерабочие праздничные дни не могут стать причиной снижения заработной платы работникам, получающим оклад, обратили внимание в Роструде. Тем, у кого оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

