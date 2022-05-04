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В Бурятии началась трёхдневная рабочая неделя

В Бурятии началась трёхдневная рабочая неделя
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жителей республики ждут длительные майские выходные

В Бурятии, как во всей России, началась короткая рабочая неделя. Она закончится четырёхдневными выходными.

Как пояснили ранее в Роструде, 1 мая — День весны и труда — относится к нерабочим праздничным дням; по решению правительства выходной с субботы, 1 января, перенесли на вторник, 3 мая.

Короткая рабочая неделя закончится длинными, четырёхдневными выходными в связи с празднованием Дня Победы 9 мая, сообщает РИА Новости.

Нерабочие праздничные дни не могут стать причиной снижения заработной платы работникам, получающим оклад, обратили внимание в Роструде. Тем, у кого оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.
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